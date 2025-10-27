Про це він заявив в ефірі Прямого каналу, інформує 24 Канал.

"Гетманцев, як представник влади, публічно критикує уряд за неринковий прожитковий мінімум, але не подає жодного реального механізму його перегляду. Якщо він справді хоче змін – має ініціювати створення при Державній службі статистики України незалежної експертної ради з представників профспілок, бізнесу, науковців і уряду, яка б затверджувала прозору методику розрахунку прожиткового мінімуму", – наголосив Кушнірук.

На думку економіста, нинішні заяви про підвищення прожиткового мінімуму без конкретних економічних розрахунків є політичною маніпуляцією.

Потрібно не просто декларувати цифри, а створити систему, яка дозволить поступово наближати соціальні виплати до реального рівня прожиткового мінімуму. Лише тоді він стане справжньою основою соціальної політики держави, а не інструментом популізму,

– додав експерт.

Нагадаємо, що в липні 2025 року Данило Гетманцев заявляв, що "реальний прожитковий мінімум – у три рази вищий, ніж ті 2 900 гривень, які прописані в бюджеті".