Про це в середу, 10 вересня, повідомили в Державному бюро розслідувань, передає 24 Канал. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Дивіться також Доля, яку змінювали на Майдані․ Як українські революції стали рушієм боротьби народу

У чому підозрюють високопоставлених росіян?

Бортніков й Колокольцев через своїх підлеглих сприяли перевищенню службових повноважень, застосуванню надмірної сили, спецзасобів та зброї, що призвело до вбивств і поранень учасників акцій Революції Гідності.

За домовленістю цих посадовців із тодішнім керівництвом СБУ та МВС, до України прибували групи співробітників ФСБ та МВС країни-агресорки, які брали участь у плануванні силових дій, рекомендували залучити додаткові підрозділи "Беркуту" та внутрішніх військ.

Росіяни особисто відвідували центральні райони Києва, зокрема Майдан Незалежності, оцінювали ситуацію на місці та надалі здійснювали коригування плану силових дій – Оперативного задуму нейтралізації акцій протестів у спосіб силового розгону мітингувальників.

За їхніми рекомендаціями в обумовленому місці в Києві був облаштований запасний командний пункт для керування операціями з протидії акціям протестів. Також вони забезпечували постачання в Україну російських гранат,

– йдеться в повідомленні ДБР.

У такий спосіб із Росії були незаконно поставлені ручні газові гранати "Дрейф-2", світло-шумові гранати "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М" та ручні димові гранати виробництва держави-агресорки. У січні – лютому 2014 року ці засоби застосовували проти мітингувальників.

План розгону під виглядом антитерористичної операції було реалізовано 18 – 19 лютого 2014 року, унаслідок чого загинули 13 людей і понад 250 отримали поранення.

Після Революції Гідності підозрювані посадовці переховували причетних українських силовиків, надавали їм паспорти та посади в Росії.

Ліквідація тих, хто розганяв Євромайдан: що відомо