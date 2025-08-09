Украина планирует начать эксгумацию останков украинцев, которых неподобающе похоронили в Польше. Наше государство получило все согласия на проведение поисковых эксгумационных работ в населенном пункте Юречкова.

В сентябре ожидают приезд групп украинских экспертов. Это 24 Каналу отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Польша Василий Боднар.

"Сегодня мы получили все согласия на проведение поисковых эксгумационных работ в населенном пункте Юречкова. Это примерно 40 километров от Перемышля. В сентябре мы ожидаем приезд соответствующих групп наших экспертов для того, чтобы провести на месте поиск или более позднюю эксгумацию остатков похороненных украинцев, которые там есть", – сказал он.

Коммуникация по проведению работ

Василий Боднар отметил, что все зависит от погодных условий, от того, когда украинская группа сможет приехать. Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины будет подробно информировать общество о каждом шаге и работе этих групп.

Мы договорились таким образом, что у нас есть соответствующая рабочая группа, которая имеет компетенции проводить коммуникационную и практическую работу. Поэтому мы не выходим за пределы своей компетенции,

– подчеркнул он.

Коммуникацию проводит заместитель министра культуры Андрей Наджос. Поэтому в ближайшее время украинцы получат от него подробную информацию о времени, выезде и проведению работы.