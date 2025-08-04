Сегодня, 4 августа, стартовали поисково-эксгумационные процедуры с участием украинских и польских специалистов. Об этом информирует 24 Канал, ссылаясь на Министерство культуры и стратегических коммуникаций.

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Какие причины и цель проведения эксгумации?

Территория бывшего кладбища в районе Збоищ во Львове стала местом проведения работ, целью которых является выявление и дальнейшее перезахоронение останков солдат Войска Польского. Защитники города погибли в 1939 году во время отражения атаки нацистских войск. Среди павших были представители разных национальностей.



Поисково-эксгумационные работы во Львове / Фото МКСК

Проведение этой процедуры является частью двусторонней инициативы, направленной на совместное переосмысление исторических событий и свидетельствует о тесном сотрудничестве и приложенных усилиях обоих государств.

Заместитель Министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Андрей Наджос отметил важность восстановления исторической памяти и коллективного сознания, в частности благодаря украинско-польскому партнерству.

Память о жертвах Второй мировой войны - это не только о прошлом, это о наших сегодняшних ценностях: достоинство, взаимное уважение, способность к диалогу,

– отметил он.

По словам руководителя исполнительного комитета Львовского городского совета Евгения Бойко, кладбище окончательно ликвидировали в 1987 году. Позже же, на месте захоронений установили символический деревянный крест с надписью на польском языке: "Солдатам польского войска, павшим в обороне Отечества в сентябре 1939 г."

Ожидается, что работы на этом месте продлятся до конца месяца.

Ранее украинско-польские эксперты провели раскопки на месте захоронения жертв Волынской трагедии, в результате чего обнаружили братскую могилу с останками 42 человек.