Сьогодні, 4 серпня, стартували пошуково-ексгумаційні процедури за участі українських та польських спеціалістів. Про це інформує 24 Канал, посилаючись на Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

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Які причини та мета проведення ексгумації?

Територія колишнього кладовища в районі Збоїщ у Львові стала місцем проведення робіт, метою яких є виявлення та подальше перепоховання останків солдатів Війська Польського. Оборонці міста загинули в 1939 році під час відбиття атаки нацистських військ. Серед полеглих були представники різних національностей.



Пошуково-ексгумаційні роботи у Львові / Фото МКСК

Проведення цієї процедури є частиною двосторонньої ініціативи, спрямованої на спільне переосмислення історичних подій і свідчить про тісну співпрацю й докладені зусилля обох держав.

Заступник Міністра культури та стратегічних комунікацій України Андрій Наджос наголосив на важливості відновлення історичної пам'яті та колективної свідомості, зокрема завдяки українсько-польському партнерству.

Пам’ять про жертв Другої світової війни — це не лише про минуле, це про наші сьогоднішні цінності: гідність, взаємну повагу, здатність до діалогу,

– зазначив він.

За словами керівника виконавчого комітету Львівської міської ради Євгена Бойка, цвинтар остаточно ліквідували в 1987 році. Пізніше ж, на місці поховань встановили символічний дерев'яний хрест із написом польською мовою: "Жовнірам польського війська, полеглим в обороні Вітчизни у вересні 1939 р."

Очікується, що роботи на цьому місці триватимуть до кінця місяця.

Раніше українсько-польські експерти провели розкопки на місці поховання жертв Волинської трагедії, внаслідок чого виявили братську могилу з останками 42 людей.