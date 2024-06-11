Как проверить, продает ли Украина электроэнергию во время отключений света

Сейчас в сети активно распространяют сообщения о том, что Украина якобы экспортирует электроэнергию, пока в домах украинцев отключают свет. Однако это информация, которую легко можно самостоятельно проверить.

Прежде всего важно понимать, что украинская сеть сейчас объединена с 5 соседними странами: Румыния, Молдова, Венгрия, Словакия и Польша. В этой сети есть трансграничные физические перетоки, которые могут совпадать или нет с объемами экспорта и импорта.

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Европейские соседи помогают разделять украинскую энергетику между регионами

Украинская энергосистема в тяжелом состоянии и является фактически "перебитой". Поэтому Украина может перебрасывать часть сгенерированной электроэнергии к соседям, используя их для распределения – чтобы они отдавали ее украинским регионам, с которыми имеют "связь".

Я не знаю, есть ли такая ситуация сейчас, но знаю, что во время обстрелов 2022 – 2023 года мы пользовались таким "объездом" и нас это спасало. Этого не учли российские энергетики, которые планировали для своих военных атаки по нашим подстанциям. Потому что раньше мы были объединены с ними, а теперь не с ними. Сюрприз.

К примеру, сейчас физические перетоки между Украиной и соседями в разные часы являются такими:

0 – 400 МВ из Украины в Румынию;

100 – 500 МВ из Молдовы в Украину;

400-1000 МВ из Венгрии в Украину;

0 МВ перетоков между Словакией и Украиной;

100 – 500 МВ из Польши в Украину.

То есть, перетоки были из Украины действительно были, однако до 400 МВ. А вот в Украину – до 1 700 МВ. Очевидно, что это не экспорт, а импорт электроэнергии.

Поэтому если вам показывают только одну – две картинки с трансграничными перетоками, помните, что их должно быть 5.

От чего зависит импорт электроэнергии

Объем импорта зависит от наличия ресурса у наших соседей – их энергосистемы тоже дефицитны и тянут из западной Европы, а также наличия средств у наших энергокомпаний и доступной пропускной способности сетей.

Максимальный разрешенный нам объем на прием – 1700 МВ.