Чи справді Україна експортує електроенергію під час відключень світла: як це перевірити

Наразі у мережі активно поширюють повідомлення про те, що Україна нібито експортує електроенергію, поки у домівках українців відключають світло. Однак це інформація, яку легко можна самостійно перевірити.

Передусім важливо розуміти, що українська мережа зараз обʼєднана з 5 сусідніми країнами: Румунія, Молдова, Угорщина, Словаччина та Польща. У цій мережі є транскордонні фізичні перетоки, які можуть збігатися або ні з обсягами експорту й імпорту.

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Європейські сусіди допомагають розділяти українську енергетику між регіонами

Українська енергосистема у важкому стані і є фактично "перебитою". Тож Україна може перекидати частину згенерованої електроенергії до сусідів, використовуючи їх для розподілу – щоб вони віддавали її українським регіонам, з якими мають "зв'язок".

Я не знаю, чи така ситуація є зараз, але знаю, що під час обстрілів 2022 – 2023 року ми користувалися таким "обʼїздом" і нас це рятувало. Цього не врахували російські енергетики, які планували для своїх військових атаки по наших підстанціях. Бо раніше ми були об'єднані з ними, а тепер не з ними. Сюрпріз.

До прикладу, наразі фізичні перетоки між Україною і сусідами у різні години є такими:

0 – 400 МВ з України в Румунію;

100 – 500 МВ з Молдови в Україну;

400-1000 МВ з Угорщини в Україну;

0 МВ перетоків між Словаччиною і Україною;

100 – 500 МВ з Польщі в Україну.

Тобто, перетоки були з України справді були, однак до 400 МВ. А ось в Україну – до 1 700 МВ. Очевидно, що це не експорт, а імпорт електроенергії.

Тож якщо вам показують лише одну – дві картинки з транскордонними перетоками, пам'ятайте, що їх має бути 5.

Від чого залежить імпорт електроенергії

Обсяг імпорту залежить від наявності ресурсу у наших сусідів – їхні енергосистеми теж дефіцитні й тягнуть з західної Європи, а також наявності коштів у наших енергокомпаній і доступної пропускної спроможності мереж.

Максимальний дозволений нам обсяг на прийом – 1700 МВ.