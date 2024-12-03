Азия и Россия: существует ли энергетическая зависимость региона от Кремля

Европа никогда не вносила российский газ в свой санкционный список, однако, согласно плану REPowerEU, четко отметила цель: избавиться от энергозависимости от России. Неудивительно, что еще в 2022 году Россия начала искать новые рынки сбыта энергоносителей – страны Азии. В частности, речь идет о создании "Трехстороннего газового союза".

Однако чтобы страны, которые уже имеют поставщиков и долгосрочные контракты, начали покупать дополнительные объемы в России, нужно создать спрос. Так, начиная, с 2022 года в российских СМИ активно распространялась информация о том, что Узбекистан и Казахстан замерзают, а газа в странах критически не хватает. Российские эксперты в 2022 году были достаточно оптимистично настроены, считая, что "Трехсторонний газовый союз" будет реализован в ближайшей перспективе.

Однако многие расценили такой союз, как политический, а не только энергетический, нужно учесть также и фактор Китая, ведь это может создать конфликт интересов. Поэтому 24 Канал проанализировал, удалось ли России распространить газовую зависимость в азиатский регион и, какова вероятность реализации "Трехстороннего газового союза" между Россией, Казахстаном и Узбекистаном.

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Почему Россия заинтересовалась "Трехсторонним газовым союзом"

После того как "Северный поток-2" и "Северный поток-1" перестали функционировать, Украина отказалась продлевать контракт с "Газпромом" на транспортировку газа, а Европа решила избавиться от газовой зависимости от Кремля, Россия была вынуждена начать искать новые рынки сбыта для своих энергоресурсов. Стоит также добавить, что прибыль от нефти и газа – крупнейший источник дохода бюджета страны, которая постоянно увеличивает расходы на финансирование войны против Украины.

Интересно! По данным российских информагентств, без учета Турции, в 2021 году "Газпром" поставил в Европу около 160 миллиардов кубометров газа. В 2022 году – около 80 миллиардов кубометров газа, а в 2023 году до 25 миллиардов кубометров газа.

Поэтому, начиная с 2022 года, Россия начала рассматривать энергетический союз с Казахстаном и Узбекистаном, поскольку страны с советских времен связаны газотранспортной системой "Азия – Центр" и газопроводом "Урал – Бухара". Если "Азия – Центр" бесперебойно функционирует, то "Бухара-Урал" – один из старейших газопроводов. Соответственно использование этого маршрута требует финансирования, а возможно, и нового строительства.

Также северо-восток Казахстана придется газифицировать почти с нуля, поскольку там отсутствует инфраструктура. Поэтому Россия видит перспективу именно в создании союза, а не просто подписания отдельных контрактов.

Несмотря на инициативы России, Казахстан и Узбекистан продолжают избегать сотрудничества с Кремлем в энергетической сфере, а так называемый "газовый союз" пока ограничивается двусторонними коммерческими обязательствами по поставкам природного газа и продолжающимися переговорами по проектам газотранспортных маршрутов.

Елена Лапенко Генеральный менеджер в сфере безопасности и устойчивости DiXi Group Когда Европа активно диверсифицирует свое энергоснабжение и пытается минимизировать зависимость от России, наблюдается интересный процесс усиления российского присутствия на среднеазиатских рынках. Создание "Трехстороннего газового союза" между Россией, Казахстаном и Узбекистаном является ярким примером такой стратегии. Этот союз имеет несколько важных стратегических последствий, один из которых – консолидация влияния. То есть Россия фактически усиливает свое присутствие в Центральной Азии, используя имеющуюся газовую инфраструктуру и все еще значительные экономические связи.

Летом в 2023 году "Газпром" и АО "УзГазТрейд" заключили контракт о продаже газа из России в Узбекистан сроком на 2 года. Ежегодный объем поставок сырья через газопровод "Средняя Азия – Центр", который работает в реверсном режиме, составляет 2,8 миллиарда кубометров квадратных.

Также была подписана дорожная карта, где скоординированы технические аспекты поставки природного газа, транзит поставки через территорию Казахстана по газопроводу "Средняя Азия – Центр" и строительство новых газоизмерительных станций на территории Узбекистана.

Заметьте, что объем в 2,8 миллиарда кубометров квадратных превышает дефицитный объем газа, который возник в газотранспортной системе Узбекистана в январе 2023 года и вызвал энергетический кризис. Тогда Узбекистан был вынужден закупить около 1,5 миллиарда кубометров квадратных газа у Туркменистана.

Одновременно с этим продолжаются попытки переориентации экспортных потоков, где азиатские рынки для Кремля стали приоритетным направлением. Узбекистан столкнулся с потребностью импортировать газ для быстрорастущей экономики, при этом Казахстан рассматривается как транзитная страна. Также оба государства Центральной Азии намерены нарастить экспорт газа в Китай, и Россия может использовать это, покрывая недостаток ресурса, что может возникнуть в результате этого,

– отмечает Лапенко во время разговора с 24 Каналом.

Схема газопровода "Средняя Азия – Китай" / Инфографика российских СМИ

Сокращение экспорта или газовый союз с Россией

Всемирный банк в докладе по достижению углеродной нейтральности до 2060 года отмечал, что в ближайшее время страны Центральной Азии могут столкнуться с сокращением предложения газа, поэтому окажутся между выбором: либо стать членами "Трехстороннего газового союза" с Россией, или сократить экспорт в Китай.

в 2021 году Центральная Азия экспортировала в Китай 42 миллиарда кубометров газа через три ветки трубопровода "Туркменистан – Китай" и 15 миллиардов кубометров в Россию.

в 2022 году страны региона снизили поставки газа в Китай на 5%, а в Казахстане и Узбекистане падение составило 26% и 42% соответственно.

По данным Всемирного банка, в среднесрочной перспективе поставки газа из России в Центральную Азию составят 10 миллиардов кубометров газа, из которых примерно половину можно реэкспортировать в Китай. Однако это потребует дополнительной модернизации трубопроводной газовой инфраструктуры.

Согласно базовому сценарию, без создания газового союза уровень добычи и экспорта газа в Центральной Азии снизятся, поэтому Всемирный банк для улучшения энергетической безопасности предлагает активизировать региональную торговлю газом в Центральной Азии и нарастить импорт из Туркменистана.

Реализация "Трехстороннего газового союза" может действительно создать потенциальные конфликтные зоны между Россией и Китаем, в частности зонами противоречия могут выступать контроль над газотранспортной инфраструктурой или различные стратегические интересы в регионе,

– отмечает Елена Лапенко.

Также она добавляет, что противником российских планов может выступить Туркменистан, который еще в прошлом году достаточно категорично высказался против расширения круга поставщиков газа через свой основной экспортный газопровод, который проходит через Узбекистан и Казахстан в КНР. Но фактически Китай может использовать обострение конкуренции поставщиков газа для усиления собственного экономического влияния.

Напомним! После публикаций СМИ о создании возможного союза, Туркменистан официально заявил, что страна вместе с Казахстаном, Узбекистаном и Китаем сотрудничают по транспортировке природного газа из Центральной Азии в КНР с четко согласованными объемами, условиями, экономическими и техническими параметрами. Через три линии газопровода "Туркменистан – Китай" в целом прокачивают 55 миллиардов кубометров газа в год, из которых 40 миллиардов кубометров газа – Туркменистан, а остальные обеспечивают Узбекистан и Казахстан.

Как Россия изолировала Казахстан и Туркменистан от экспорта энергоресурсов в Европу

После распада Советского Союза, европейские страны были активными потребителями нефти и газа из Казахстана и Туркменистана, которые имеют значительные залежи энергоресурсов.

В течение длительного времени Россия прилагала немалые усилия, чтобы прекратить поставки нефти из Казахстана через Украину в Европу, отрезав страну от системы "Дружба". Сейчас Казахстан экспортирует нефть исключительно маршрутами через территорию России и в направлении порта "Усть-Луга" через нефтепровод "Атырау – Самара".

Маршруты нефтяного экспорта из Казахстана / Инфографика KPO

Поток "Средняя Азия – Центр" в первую очередь был построен так, что газ из Туркменистана через украинскую ГТС попадал в Европу. Это соответственно создавало конкуренцию "Газпрому". В 2009 году из-за искусственно созданной аварии на газопроводе, Россия сумела резко ограничить импорт газа из Туркменистана. Также впоследствии Россия помешала газовому союзу Туркменистана с Турцией.

Газовые маршруты Туркменистана / Инфографика Economist

Почему Туркменистан против энергетического союза между Россией, Казахстаном и Узбекистаном

Экспорт газа из Туркменистана в Китай является главным источником бюджетных поступлений, а в целом на экспорт приходится около 80% доходов бюджета страны. А после сдачи четвертой ветки газопровода между Туркменистаном, Узбекистаном, Казахстаном и Китаем, проект станет крупнейшим конкурентом российских газопроводов "Сила Сибири-1" и "Сила Сибири-2".

Также в 2000-х годах был предложен план "Южного газового коридора", который бы доставлял туркменистанский газ в Европу. Предполагалось, что Туркменистан будет поставлять около 30 миллиардов кубометров газа ежегодно через Транскаспийский газопровод.

Однако проект Транскаспия до сих пор не реализовали, а Россия продолжает навязывать расширение "Турецкого потока", чтобы создать газовый хаб на границе Турции и ЕС, заблокировав таким образом выход туркменского газа на европейский рынок.

Поэтому неудивительно, что азиатские страны не слишком заинтересованы в энергетическом союзе с Россией, особенно, учитывая, как та уже когда-то перекрыла им выходы на рынки ЕС. Однако, несмотря на отсутствие поддержки на энергетическом рынке, Туркменистан все еще остается тесно связанным с Россией в политическом контексте. Например, новоизбранный президент Туркменистана Сердара Бердымухамедова выбрал именно Москву для первых своих зарубежных визитов.

Обратите внимание! Экспорт газа из Туркменистана в Европу имел бы значение для Украины с позиции диверсификации поставок. Используя свободные мощности Трансбалканского газопровода, туркменистанский газ мог бы в реверсном режиме с румынского направления поступать в Украину и Молдову.

Удастся ли России деверсифицировать рынки сбыта

Россия пытается диверсифицировать рынки сбыта, но, скорее всего, не сможет полностью компенсировать потерю европейского направления. Реализация "Трехстороннего газового союза" позволит Кремлю расширить контроль над газотранспортной инфраструктурой Центральной Азии, консолидировать свое влияние и частично компенсировать потерю европейского рынка.

Азиатский рынок характеризуется ограниченным количеством платежеспособных потребителей. Переориентация России также не исключает возможность демпинга со стороны азиатских стран и попадания Кремля в зависимость от геополитической конъюнктуры. Страны Азии будут иметь больше рычагов влияния на ценообразование, что будет ограничивать российские возможности,

– отмечает Лапенко.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон отметила, что Центральная и Юго-Восточная Европа диверсифицировали варианты поставки, чтобы полностью заменить 14 миллиардов кубометров российского газа, который все еще проходит через Украину (речь идет о прокачке газа в рамках контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом").

Я говорила это раньше и скажу это еще раз: нет оправданий, ЕС может жить без этого российского газа,

– подчеркнула Симсон.

Также она добавила, что продолжение импорта российского газа – это не необходимость, а политический выбор, который является достаточно опасным.

Материал создан при участии CFI, Agence française de développement médias, как часть Hub Bucharest Project при поддержке Министерства иностранных дел Франции.