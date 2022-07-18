Турция анонсировала новую встречу по "зерновому коридору" в Стамбуле

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в ближайшее время планируется новая встреча по "зерновому коридору". Речь идет о переговорах в Стамбуле делегациями оборонных ведомств Украины, россии, Турции, а также представителями ООН об отгрузке украинского продовольствия морским транспортом.

Акар заверил, что в рамках дипломатических усилий, направленных на разрешение глобального продовольственного кризиса, профильные министерства и учреждения уже провели множество многосторонних встреч . Турецкий чиновник отметил, что в прошлый раз, 13 июля , представители Украины, России и ООН впервые собрались вместе за одним столом переговоров и согласовали основные принципы транспортировки украинского зерна.

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Турция анонсировала новую встречу представителей Украины, России и ООН в Стамбуле

Министр обороны Турции рассказал, что его ведомство продолжает прилагать усилия с целью превращения ранее многосторонне согласованных принципов экспорта украинского продовольствия морем в конкретный план реализации .

Встреча по этому поводу, вероятно, состоится позже на этой неделе .

– уточнил чиновник.

Акар отметил, что в этом контексте существует несколько важных технических вопросов, в частности создание оперативного центра в Стамбуле, организации совместного контроля на пунктах выхода и прибытия судов в портах, а также гарантий безопасности судоходства на трансферных маршрутах.

Напомним, что результаты предварительной встречи в Турции в ООН назвали "положительными". Генсек организации Антониу Гутерреш заявил, что украинская и российская делегации продемонстрировали понимание важности диалога. При этом россияне ранее требовали личного инспектирования судов с украинским зерном.

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Добавим, что советник кремля по внешней политике юрий ушаков недавно заявил журналистам, что путин и президент Турции Реджеп Эрдоган во время встречи в Тегеране 19 июля якобы снова обсудят вопросы экспорта зерна из Украины по Черному морю. По информации Reuters, участие в визите Эрдогана и главы кремля в столицу Ирана примет также президент страны Ибрагим Райси.

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