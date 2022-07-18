Туреччина анонсувала нову зустріч щодо "зернового коридору" у Стамбулі

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що найближчим часом планується нова зустріч щодо "зернового коридору". Мовиться про перемовини у Стамбулі делегаціями оборонних відомств України, росії, Туреччини, а також представниками ООН стосовно відвантаження українського продовольства морським транспортом.

Акар запевнив, що у межах дипломатичних зусиль, спрямованих на розв'язання глобальної продовольчої кризи, профільні міністерства та установи вже провели безліч багатосторонніх зустрічей. Турецький посадовець зауважив, що минулого разу, 13 липня, представники України, росії та ООН вперше зібралися разом за одним столом перемовин та узгодили основні принципи транспортування українського зерна.

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Туреччина анонсувала нову зустріч представників України, росії та ООН у Стамбулі

Міністр оборони Туреччини розповів, що його відомство продовжує докладати зусиль з метою перетворення раніше багатосторонньо узгоджених принципів експорту українського продовольства морем у конкретний план реалізації.

Зустріч з цього приводу, ймовірно, відбудеться пізніше цього тижня,

– уточнив посадовець.

Акар зазначив, що у цьому контексті наразі існує декілька важливих технічних питань, зокрема створення оперативного центру у Стамбулі, організації спільного контролю на пунктах виходу та прибуття суден у портах, а також гарантій безпеки судноплавства на трансферних маршрутах.

Нагадаємо, що результати попередньої зустрічі у Туреччині в ООН назвали "позитивними". Генсек організації Антоніу Гутерреш заявив, що українська та російська делегації продемонстрували розуміння важливості діалогу. При цьому росіяни раніше вимагали особистого інспектування суден з українським зерном.

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Додамо, що радник кремля із питань зовнішньої політики юрій ушаков нещодавно заявив журналістам, що путін та президент Туреччини Реджеп Ердоган під час зустрічі у Тегерані 19 липня буцімто знову обговорять питання експорту зерна з України Чорним морем. За інформацією Reuters, участь у візиті Ердогана та очільника кремля до столиці Ірану візьме також президент країни Ібрагім Райсі.

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