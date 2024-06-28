В Беларуси экспосол покончил с собой: СМИ пишут, что мог не выдержать пыток в КГБ
Источник:"Наша Нива"
Бывший посол Беларуси в Германии Денис Сидоренко покончил жизнь самоубийством. Его не стало 23 июня, однако белорусский МИД об этом сообщил только 26 июня.
В министерстве иностранных дел Беларуси только после публикации информации в независимых СМИ кратко проинформировали о смерти посла и сделали это без деталей.
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Что известно о самоубийстве посла
Бывший посол в Германии Денис Сидоренко покончил с собой – прыгнул с минской многоэтажки,
– рассказали журналисты.
Дипломат в течение 2016 – 2024 года был послом Беларуси в Германии. Самопровозглашенный президент Лукашенко уволил дипломата 11 марта 2024 года.
Источники рассказали изданию, что после возвращения из Берлина Сидоренко в Беларуси стал объектом внимания Комитета государственной безопасности.
Новой должности он не получил, хотя работа послом в Германии – крупнейшем государстве Евросоюза – считается посольской должностью высшей лиги.
Не вылезал из полиграфов и допросов,
– рассказали журналистам информированные собеседники.
Другой собеседник предположил: "Видимо, не выдержал того, что происходит".
Более того, журналисты убеждают, что в Беларуси все карьерные дипломаты, которые возвращаются из ЕС, теперь становятся объектами тщательного оперативного изучения спецслужб.
Кстати, в России нашли мертвым бывшего топ-менеджера российской компании "Трансаэро" Сергея Бихала. Причиной его смерти назвали отказ почек.