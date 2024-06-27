Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков рассказал 24 Каналу, что произвол полицейских в России ненавидят все. Хотя силовики являются опорой режима Путина, однако, когда их "списывают в расход", власть демонстрирует, что полицейских не жалко.

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Все что-то скрывают

Однако на самом деле неизвестно, что действительно произошло в Дагестане. Всегда в терактах, по словам оппозиционера, гибнут мирные граждане, потому что они и являются целью террористических действий.

Однако этот теракт выглядит очень странно. Пропорция гражданских и людей в погонах среди тех, кто погиб, шокирующая. Убиты преимущественно сотрудники полиции,

– отметил он.

При этом количество убитых и боевиков, что были ликвидированы, примерно 1:3.

Любая контртеррористическая операция сводится к ликвидации всех, кого считают террористами. А в Дагестане пять так называемых боевиков убили 15 правоохранителей.

Предположительно, это был бунт, восстание, "разборки". А синагога и православный храм, на которые произошли нападения, не были основной целью боевиков.

"Кажется, что все что-то скрывают относительно этих событий. Они не похожи на настоящий теракт. Возможно поэтому Путин и не стал комментировать их", – предположил Геннадий Гудков.

Что известно о терактах в Дагестане