Російський опозиційний політик Геннадій Гудков розповів 24 Каналу, що свавілля поліцейських в Росії ненавидять всі. Хоча силовики є опорою режиму Путіна, проте, коли їх "списують на видаток", влада демонструє, що поліцейських не шкода.
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Всі щось приховують
Проте насправді невідомо, що дійсно відбулось в Дагестані. Завжди в терактах, за словами опозиціонера, гинуть мирні громадяни, тому що вони і є ціллю терористичних дій.
Однак цей теракт виглядає дуже дивно. Пропорція цивільних і людей в погонах серед тих, хто загинув, шокова. Вбиті переважно співробітники поліції,
– зазначив він.
При цьому кількість вбитих та бойовиків, що було ліквідовано, приблизно 1:3.
Будь-яка контртерористична операція зводиться до ліквідації усіх, кого вважають терористами. А в Дагестані п’ять так званих бойовиків вбили 15 правоохоронців.
Імовірно, це був бунт, повстання, "розборки". А синагога та православний храм, на які відбулися напади, не були основною ціллю бойовиків.
"Здається, що всі щось приховують щодо цих подій. Вони не схожі на справжній теракт. Можливо тому Путін й не став коментувати їх", – припустив Геннадій Гудков.
Що відомо про теракти в Дагестані
- В Махачкалі та Дербенті 23 червня сталась стрілянина. Терористи напали на синагогу та православні храми.
- Вони жорстоко розправились зі священником. Також було вбито 15 поліцейських, яких розстріляли п’ятеро бойовиків.
- За словами речника Кремля Дмітрія Пєскова, звернення Путіна до росіян щодо теракту не буде.