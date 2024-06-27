Російський опозиційний політик Геннадій Гудков розповів 24 Каналу, що свавілля поліцейських в Росії ненавидять всі. Хоча силовики є опорою режиму Путіна, проте, коли їх "списують на видаток", влада демонструє, що поліцейських не шкода.

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Всі щось приховують

Проте насправді невідомо, що дійсно відбулось в Дагестані. Завжди в терактах, за словами опозиціонера, гинуть мирні громадяни, тому що вони і є ціллю терористичних дій.

Однак цей теракт виглядає дуже дивно. Пропорція цивільних і людей в погонах серед тих, хто загинув, шокова. Вбиті переважно співробітники поліції,

– зазначив він.

При цьому кількість вбитих та бойовиків, що було ліквідовано, приблизно 1:3.

Будь-яка контртерористична операція зводиться до ліквідації усіх, кого вважають терористами. А в Дагестані п’ять так званих бойовиків вбили 15 правоохоронців.

Імовірно, це був бунт, повстання, "розборки". А синагога та православний храм, на які відбулися напади, не були основною ціллю бойовиків.

"Здається, що всі щось приховують щодо цих подій. Вони не схожі на справжній теракт. Можливо тому Путін й не став коментувати їх", – припустив Геннадій Гудков.

Що відомо про теракти в Дагестані