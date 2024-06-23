Дагестан – это субъект Российской Федерации, входящий в состав Северо-Кавказского федерального округа. Это самая многонациональная республика страны – агрессорки. Подавляющую часть населения составляют мусульмане.
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Восстание в Дагестане
Регион, который взорвался терактами, расположен в северо-восточной части Кавказа, вдоль западного побережья Каспийского моря. Он граничит с Азербайджаном на юге, с Грузией на юго-западе, также с Чеченской Республикой на западе, со Ставропольским краем на северо-западе, и с Республикой Калмыкия на севере.
Махачкала – столица Дагестана с населением более 700 тысяч человек. Расстояние от Москвы до этого города составляет 1 745,3 километров.
Где расположена Махачкала: смотрите на карте
Дербент – самый южный город России, расположен на расстоянии 125 километров от Махачкалы.
Где расположен Дербент: смотрите на карте
Теракт в Дагестане: что известно
- Первые сообщения о стрельбе в Дагестане появились после 18:00.
- В Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь.
- Вскоре появилась информация о стрельбе в Махачкале, под огнем оказался пост ДПС, на улицах города началась перестрелка.
- Режим контртеррористической операции введен в Дагестане, идут мероприятия по поиску и нейтрализации нападавших.
- Количество погибших в результате террористических атак в Дагестане достигло 10 (из них восемь – правоохранители), 25 человек пострадали. Среди погибших – начальник отдела полиции Дагестанских Огней.
- Среди гражданских в Дербенте был убит священник, в Махачкале – охранник церкви. Кроме того, в Дербенте погиб охранник синагоги.
- Четверо боевиков ликвидированы в Махачкале.
- Главу Сергокалинского района Дагестана Омарова, чьи сыновья могли быть причастны к террористической атаке, задержали.