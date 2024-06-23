Дагестан – это субъект Российской Федерации, входящий в состав Северо-Кавказского федерального округа. Это самая многонациональная республика страны – агрессорки. Подавляющую часть населения составляют мусульмане.

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Восстание в Дагестане

Регион, который взорвался терактами, расположен в северо-восточной части Кавказа, вдоль западного побережья Каспийского моря. Он граничит с Азербайджаном на юге, с Грузией на юго-западе, также с Чеченской Республикой на западе, со Ставропольским краем на северо-западе, и с Республикой Калмыкия на севере.

Махачкала – столица Дагестана с населением более 700 тысяч человек. Расстояние от Москвы до этого города составляет 1 745,3 километров.

Где расположена Махачкала: смотрите на карте

Дербент – самый южный город России, расположен на расстоянии 125 километров от Махачкалы.

Где расположен Дербент: смотрите на карте

Теракт в Дагестане: что известно

  • Первые сообщения о стрельбе в Дагестане появились после 18:00.
  • В Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь.
  • Вскоре появилась информация о стрельбе в Махачкале, под огнем оказался пост ДПС, на улицах города началась перестрелка.
  • Режим контртеррористической операции введен в Дагестане, идут мероприятия по поиску и нейтрализации нападавших.
  • Количество погибших в результате террористических атак в Дагестане достигло 10 (из них восемь – правоохранители), 25 человек пострадали. Среди погибших – начальник отдела полиции Дагестанских Огней.
  • Среди гражданских в Дербенте был убит священник, в Махачкале – охранник церкви. Кроме того, в Дербенте погиб охранник синагоги.
  • Четверо боевиков ликвидированы в Махачкале.
  • Главу Сергокалинского района Дагестана Омарова, чьи сыновья могли быть причастны к террористической атаке, задержали.