Дагестан – это субъект Российской Федерации, входящий в состав Северо-Кавказского федерального округа. Это самая многонациональная республика страны – агрессорки. Подавляющую часть населения составляют мусульмане.

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Восстание в Дагестане

Регион, который взорвался терактами, расположен в северо-восточной части Кавказа, вдоль западного побережья Каспийского моря. Он граничит с Азербайджаном на юге, с Грузией на юго-западе, также с Чеченской Республикой на западе, со Ставропольским краем на северо-западе, и с Республикой Калмыкия на севере.

Махачкала – столица Дагестана с населением более 700 тысяч человек. Расстояние от Москвы до этого города составляет 1 745,3 километров.

Где расположена Махачкала: смотрите на карте

Дербент – самый южный город России, расположен на расстоянии 125 километров от Махачкалы.

Где расположен Дербент: смотрите на карте

Теракт в Дагестане: что известно