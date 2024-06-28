У Білорусі експосол наклав на себе руки: ЗМІ пишуть, що міг не витримати катувань в КДБ

Колишній посол Білорусі у Німеччині Денис Сидоренко покінчив життя самогубством. Його не стало 23 червня, проте білоруське МЗС про це повідомило тільки 26 червня.

У міністерстві закордонних справ Білорусі тільки після публікації інформації в незалежних ЗМІ коротко поінформували про смерть посла і зробили це без деталей.

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Що відомо про самогубство посла

Колишній посол у Німеччині Денис Сидоренко наклав на себе руки – стрибнув з мінської багатоповерхівки,

– розповіли журналісти.

Дипломат протягом 2016 – 2024 року був послом Білорусі в Німеччині. Самопроголошений президент Лукашенко звільнив дипломата 11 березня 2024 року.

Джерела розповіли виданню, що після повернення з Берліну Сидоренко в Білорусі став об'єктом уваги Комітету державної безпеки.

Нової посади він не отримав, хоч робота послом у Німеччині – найбільшій державі Євросоюзу – вважається посольською посадою вищої ліги.

Не вилазив із поліграфів та допитів,

– розповіли журналістам поінформовані співрозмовники.

Інший співрозмовник припустив: "Мабуть, не витримав того, що відбувається".

Ба більше, журналісти переконують, що в Білорусі всі кар'єрні дипломати, які повертаються з ЄС, тепер стають об'єктами ретельного оперативного вивчення спецслужб.

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