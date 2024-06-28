Про це повідомляє низка російських ЗМІ та телеграм-каналів. За попередньою інформацією, причиною смерті Бихала стала відмова нирок, передає 24 Канал.

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У Росії знайшли мертвим ще одного топменеджера

Днями у Росії виявили тіло колишнього топменеджера відомої приватної компанії "Трансаеро" Сєргєя Бихала. Відомо, що труп чоловіка пролежав у квартирі тиждень.

Так, у мережі повідомляють, що колишній директор зі зв'язків із громадськістю "Трансаеро" востаннє виходив на зв'язок з рідними 14 червня. Після того чоловік не відповідав на дзвінки, тому днями онука Бихала вирішила провідати діда.

Коли вона увійшла до квартири, то 74-річний чоловік лежав на підлозі. Дівчина викликала швидку, однак медики лише констатували смерть, заявивши, що чоловік помер тиждень тому.

Ймовірно, причиною смерті Бихала стала відмова нирок.

Відомо, що Бихал хворів протягом останніх 2 років. Як писали у мережі, у колишнього топменеджера виявили рак.

Довідка. Сєргєй Бихал – колишній топменеджер компанії "Трансаеро". З відкритих джерел відомо, що це була одна з найбільших приватних російських авіакомпаній. Вона припинила роботу у 2015 році, оскільки російське мінтранс анулювало сертифікат на польоти.