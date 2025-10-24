"Электронный ТЦК" в действии: какие изменения ждут украинцев с 1 ноября

24 октября стало известно о решении Кабмина о продлении отсрочек. Также оно предусматривает возможность подачи документов через ЦПАУ.

Когда можно будет автоматически продлить отсрочку?

Изменения вступают в действие с 1 ноября.

Правительство приняло решение, которое внедряет автоматическое продление отсрочек, цифровой формат оформления и возможность подавать документы через ЦПАУ,

– написала премьер-министр.

По ее словам, это будет что-то вроде "электронного ТЦК". Процесс оформления и продления отсрочек оцифруют.

Что предусматривает постановление правительства:

Более 600 тысяч украинцев получат продление отсрочек автоматически – без очередей и бюрократии.

80% отсрочек можно будет оформить онлайн через "Резерв+". Остальные можно оформить через любой удобный ЦПАУ.

Электронный военно-учетный документ с QR-кодом станет основным подтверждением отсрочки. Никаких бумажных справок с мокрыми печатями больше не нужно.

Как рассказала премьер, это решение является важной частью создания экосистемы "е-ТЦК", цель которой – перевести ключевые сервисы в электронный формат, повысить прозрачность и уменьшить нагрузку на территориальные центры комплектования.

Какие еще решения приняло правительство 24 октября?

Кабмин запускает механизм компенсации военных рисков для бизнеса. По замыслу, это станет частью политики развития украинских производителей "Сделано в Украине".

"Это об устойчивости и об инструментах защиты, чтобы украинский бизнес работал и рос даже во время войны", – заверила Свириденко.

Государство будет компенсировать убытки от ракетных и дроновых ударов, падения обломков от работы ПВО, пожаров, взрывов и ударной волны. Важно, что после выплаты компенсации право требования к России возместить убытки в пределах этой суммы переходит государству.

Бизнес требовал этого инструмента с первых месяцев полномасштабной войны: без страхования военных рисков невозможно планировать работу и восстановление. Только за последний год атаки на объекты бизнеса выросли более чем в три раза – финансовые гарантии критически нужны,

– акцентировала премьер-министр.

Подать заявку можно онлайн на сайте ЧАО "Экспортно-кредитное агентство" или на платформе Дія.Бізнес.

Что предусматривает механизм компенсации:

Предприятия с территорий повышенного риска (прифронтовые регионы) смогут получить до 10 миллионов гривен компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество в результате атак. После фиксации убытков и подачи документов в ЧАО "Экспортно-кредитное агентство" государство возмещает часть потерь в пределах этого лимита.

По всей Украине государство компенсирует часть стоимости страховых премий по договорам страхования от военных рисков – чтобы снизить тариф для бизнеса до 1%. Это будет сделано по модели, подобной "5-7-9%".

"Например, если предприятие в Ровенской области страхует имущество на 50 миллионов гривен по ставке 3%, государство покроет две трети стоимости этой страховки – но не более 1 миллиона гривен в год", – объяснили в правительстве.