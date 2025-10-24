"Електронний ТЦК" у дії: які зміни чекають на українців з 1 листопада

24 жовтня стало відомо про рішення Кабміну щодо продовження відстрочок. Також воно передбачає можливість подачі документів через ЦНАП.

Коли можна буде автоматично продовжити відстрочку?

Зміни вступають в дію з 1 листопада.

Уряд ухвалив рішення, яке впроваджує автоматичне продовження відстрочок, цифровий формат оформлення та можливість подавати документи через ЦНАП,

За її словами, це буде щось на кшталт "електронного ТЦК". Процес оформлення і продовження відстрочок оцифрують.

Що передбачає постанова уряду:

Понад 600 тисяч українців отримають продовження відстрочок автоматично – без черг і бюрократії.

80% відстрочок можна буде оформити онлайн через "Резерв+". Решту можна оформити через будь-який зручний ЦНАП.

Електронний військово-обліковий документ з QR-кодом стане основним підтвердженням відстрочки. Жодних паперових довідок з мокрими печатками більше не потрібно.

Як розповіла прем'єрка, це рішення є важливою частиною створення екосистеми "е-ТЦК", мета якої – перевести ключові сервіси в електронний формат, підвищити прозорість і зменшити навантаження на територіальні центри комплектування.

Які ще рішення ухвалив уряд 24 жовтня?

Кабмін запускає механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу. За задумом, це стане частиною політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні".

"Це про стійкість і про інструменти захисту, щоб український бізнес працював і зростав навіть під час війни", – запевнила Свириденко.

Держава компенсуватиме збитки від ракетних і дронових ударів, падіння уламків від роботи ППО, пожеж, вибухів і ударної хвилі. Важливо, що після виплати компенсації право вимоги до Росії відшкодувати збитки в межах цієї суми переходить державі.

Бізнес вимагав цього інструменту з перших місяців повномасштабної війни: без страхування воєнних ризиків неможливо планувати роботу й відновлення. Лише за останній рік атаки на об'єкти бізнесу зросли більш ніж утричі – фінансові гарантії критично потрібні,

Подати заявку можна онлайн на сайті ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" або на платформі Дія.Бізнес.

Що передбачає механізм компенсації:

Підприємства з територій підвищеного ризику (прифронтові регіони) зможуть отримати до 10 мільйонів гривень компенсації за пошкоджене чи знищене майно внаслідок атак. Після фіксації збитків і подання документів до ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" держава відшкодовує частину втрат у межах цього ліміту.

По всій Україні держава компенсує частину вартості страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків – щоб знизити тариф для бізнесу до 1%. Це буде зроблено за моделлю, подібною до "5-7-9%".

"Наприклад, якщо підприємство у Рівненській області страхує майно на 50 мільйонів гривень за ставкою 3%, держава покриє дві третини вартості цієї страховки – але не більше 1 мільйона гривень на рік", – пояснили в уряді.