Мы следим за вызовами, которые возникают перед Украиной, – Эрдоган прибыл в Киев
Источник:твитер Recep Tayyip Erdoğan
Реджеп Эрдоган в четверг, 3 февраля, прибыл в Украину. Турецкий лидер отметил, что в Киев его пригласил президент Владимир Зеленский.
Эрдоган выразил надежду, что встречи в украинской столице приведут к положительному результату. Турецкий лидер подчеркнул: за последние годы странам удалось достичь успеха в отношениях.
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Речь идет о сферах торговли, туризма и оборонной промышленности.
Эрдоган отметил, что сейчас целью является достичь объема торговли на 10 миллиардов долларов. Это удастся благодаря соглашению о свободной торговле, которое подпишут Украина и Турция.
Мы внимательно следим за вызовами, которые возникают перед Украиной. Турция, как черноморская страна, призывает все стороны действовать сдержанно и вести диалог для поддержания мира в регионе,
– подчеркнул Эрдоган.
Соглашение о свободной торговле: главное
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что подписание соглашения станет историческим решением. Для украинского бизнеса откроются новые возможности, а потенциал предприятий возрастет.
- Соглашение предусматривает не только торговлю товарами, но и взаимные инвестиции.
- В основе соглашения – обнуление Турцией пошлин на более 10 тысяч товарных позиций – 95% товаров. Также на 1 348 позиций будут действовать тарифные квоты.
Эрдоган прибыл в Киев: смотрите видео
Сообщение Эрдогана:
We are in Kyiv upon the invitation of President
@ZelenskyyUa
of Ukraine to attend the 10th meeting of the High-Level Strategic Council.