Мы следим за вызовами, которые возникают перед Украиной, – Эрдоган прибыл в Киев

Реджеп Эрдоган в четверг, 3 февраля, прибыл в Украину. Турецкий лидер отметил, что в Киев его пригласил президент Владимир Зеленский.

Эрдоган выразил надежду, что встречи в украинской столице приведут к положительному результату. Турецкий лидер подчеркнул: за последние годы странам удалось достичь успеха в отношениях.

Заметьте Международник объяснил визиты многих партнеров в Украину

Речь идет о сферах торговли, туризма и оборонной промышленности.

Эрдоган отметил, что сейчас целью является достичь объема торговли на 10 миллиардов долларов. Это удастся благодаря соглашению о свободной торговле, которое подпишут Украина и Турция.

Мы внимательно следим за вызовами, которые возникают перед Украиной. Турция, как черноморская страна, призывает все стороны действовать сдержанно и вести диалог для поддержания мира в регионе,

– подчеркнул Эрдоган.

Соглашение о свободной торговле: главное

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что подписание соглашения станет историческим решением. Для украинского бизнеса откроются новые возможности, а потенциал предприятий возрастет.

Соглашение предусматривает не только торговлю товарами, но и взаимные инвестиции.

В основе соглашения – обнуление Турцией пошлин на более 10 тысяч товарных позиций – 95% товаров. Также на 1 348 позиций будут действовать тарифные квоты.

