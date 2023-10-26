Путин здесь ни при чем: с чем связана скандальная позиция Эрдогана касаемо ХАМАС
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что ХАМАС – это не террористическая, а освободительная организация. Они, мол, борются за защиту своей земли. Эрдоган обвинил Израиль в преступлениях, якобы совершенных в Секторе Газы.
Так заявление президента Турция имеет свою основу, связанную с политическими амбициями. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал глава правительства Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев.
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Какой мотив Турции
Интересно отметить, что накануне скандального заявления президент Турции Реджеп Эрдоган разговаривал с Владимиром Путиным.
Допускаю, что между этим есть связь. Но в любом случае, все, кто считает ХАМАС террористической организацией, следует признать и Путина и Россию спонсором терроризма. Как и в войне России с Украиной, Турция пытается сохранить нейтральную позицию,
– подчеркнул Ахмед Какаев.
Турция постоянно делает шаги, которые будут выгодны ее интересам. Иногда это может приводить и к подобным скандальным заявлениям.
"Сегодня идет борьба между Ираном, Саудовской Аравией и Турцией – кто из них будет лидером в исламском мире. Путин здесь ни к чему, он может только способствовать этому, потому что никогда не станет лидером в исламском мире. А у Турции есть все шансы", – заметил Закаев.
Поэтому со стороны Эрдогана, в известной степени, было бы опрометчиво признать ХАМАС террористической организацией или занять позицию сегодняшнего руководства Израиля, решительно настроенного уничтожить ХАМАС.
Ахмед Закаев о позиции Эрдогана по отношению к ХАМАС: смотреть видео
Скандалы вокруг войны ХАМАС против Израиля
- В четверг, 26 октября, в Москву приехала делегация ХАМАС. Информацию о приезде террористов подтвердили во враждебном МИДе. Отметим, что в этот день в Москву также приехал замглавы МИД Ирана Али Багери Кани. Представитель МИД Израиля заявил, что Израиль рассматривает приглашение высокопоставленных чиновников ХАМАС в Москву как "непристойный шаг". По его словам, это жест, поддерживающий терроризм.
- Днем раньше оскандалился и генсек ООН Антониу Гуттереш. Он заявил, что действия ХАМАС имели почву, ведь палестинский народ уже более 50 лет "находится в оккупации". Постпред Израиля в ООН призвал Гуттереша уйти в отставку.
- Генсек ООН поспешил оправдаться. Он заявил, что его слова якобы неправильно трактовали, потому что он говорил все наоборот и, мол, осудил действия ХАМАС. В Израиле снова ответили остро: раскритиковали Гуттереша и снова призвали его уйти с поста.