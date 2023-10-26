Путін тут ні до чого: з чим пов'язана скандальна позиція Ердогана щодо ХАМАС
Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що ХАМАС – це не терористична, а визвольна організація. Вони, мовляв, борються за захист своєї землі. Натомість Ердоган звинуватив Ізраїль у злочинах, начебто вчинених у Секторі Гази.
Така заява президента Туреччини має своє підґрунтя, пов’язане із політичними амбіціями. Детальніше про це 24 Каналу розповів очільник уряду Чеченської республіки Ічкерія Ахмед Закаєв.
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Який мотив Туреччини
Цікаво відзначити, що напередодні скандальної заяви президент Туреччини Реджеп Ердоган розмовляв із Владіміром Путіним.
Допускаю, що між цим є зв’язок. Але в будь-якому випадку, всі, хто вважає ХАМАС терористичною організацію слідом має визнати і Путіна та Росію спонсором тероризму. Як і у війні Росії з Україною, Туреччина намагається зберегти нейтральну позицію,
– наголосив Ахмед Какаєв.
Туреччина постійно робить кроки, які будуть вигідні для її інтересів. Інколи це може призводити і до подібних скандальних заяв.
"Сьогодні йде боротьба між Іраном, Саудівською Аравією і Туреччиною – хто з них буде лідером в ісламському світі. Путін тут ні до чого, він може лише сприяти цьому, бо ніколи не стане лідером в ісламському світі. А в Туреччини є усі шанси", – зауважив Закаєв.
Тож з боку Ердогану, до певної міри, було б необачно визнати ХАМАС терористичною організацією чи зайняти позицію сьогоднішнього керівництва Ізраїлю, яке рішуче налаштовано знищити ХАМАС.
Ахмед Закаєв про позицію Ердогана щодо ХАМАС: дивитись відео
Скандали довкола війни ХАМАС проти Ізраїлю
- У четвер, 26 жовтня, до Москви приїхала делегація ХАМАС. Інформацію про приїзд терористів підтвердили у ворожому МЗС. Відзначимо, що у цей день у Москву також приїхав заступник голови МЗС Ірану Алі Багері Кані. Речник МЗС Ізраїлю заявив, що Ізраїль розглядає запрошення високопоставлених чиновників ХАМАС до Москви як "непристойний крок". За його словами, це жест, який підтримує тероризм.
- Днем раніше оскандалився й генсек ООН Антоніу Гуттереш. Він заявив, що дії ХАМАС мали підґрунтя, адже палестинський народ вже більш як 50 років "перебуває в окупації". Постпред Ізраїлю в ООН закликав Гуттереша піти у відставку.
- Генсек ООН поспішив виправдатися. Він заявив, що його слова нібито неправильно трактували, бо він казав усе навпаки і, мовляв, засудив дії ХАМАС. В Ізраїлі знову відповіли гостро: розкритикувати Гуттереша і знову закликали його піти з посади.