Путін тут ні до чого: з чим пов'язана скандальна позиція Ердогана щодо ХАМАС

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що ХАМАС – це не терористична, а визвольна організація. Вони, мовляв, борються за захист своєї землі. Натомість Ердоган звинуватив Ізраїль у злочинах, начебто вчинених у Секторі Гази.

Така заява президента Туреччини має своє підґрунтя, пов’язане із політичними амбіціями. Детальніше про це 24 Каналу розповів очільник уряду Чеченської республіки Ічкерія Ахмед Закаєв.

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Який мотив Туреччини

Цікаво відзначити, що напередодні скандальної заяви президент Туреччини Реджеп Ердоган розмовляв із Владіміром Путіним.

Допускаю, що між цим є зв’язок. Але в будь-якому випадку, всі, хто вважає ХАМАС терористичною організацію слідом має визнати і Путіна та Росію спонсором тероризму. Як і у війні Росії з Україною, Туреччина намагається зберегти нейтральну позицію,

– наголосив Ахмед Какаєв.

Туреччина постійно робить кроки, які будуть вигідні для її інтересів. Інколи це може призводити і до подібних скандальних заяв.

"Сьогодні йде боротьба між Іраном, Саудівською Аравією і Туреччиною – хто з них буде лідером в ісламському світі. Путін тут ні до чого, він може лише сприяти цьому, бо ніколи не стане лідером в ісламському світі. А в Туреччини є усі шанси", – зауважив Закаєв.

Тож з боку Ердогану, до певної міри, було б необачно визнати ХАМАС терористичною організацією чи зайняти позицію сьогоднішнього керівництва Ізраїлю, яке рішуче налаштовано знищити ХАМАС.

Ахмед Закаєв про позицію Ердогана щодо ХАМАС: дивитись відео

Скандали довкола війни ХАМАС проти Ізраїлю