Спикер МИД Израиля Лиор Хаят прокомментировал поездку делегации ХАМАС в Москву. Он подверг критике Россию за этот шаг.

К теме В Москву в один день приехала делегация ХАМАС и представитель Ирана, - СМИ

Какая позиция Израиля

Хаят назвал ХАМАС террористической организацией. По словам дипломата, она хуже ИГИЛ ("Исламского государства"). Дипломат заявил, что руки высокопоставленных чиновников ХАМАС запятнаны кровью более 1 400 израильтян, убитых во время атаки палестинских боевиков на еврейское государство 7 октября. Он также подчеркнул, что эти палестинские чиновники несут ответственность за похищение более 220 израильтян, включая младенцев, детей, женщин и пожилых людей.

Израиль рассматривает приглашение высокопоставленных чиновников ХАМАС в Москву как непристойный шаг, поддерживающий терроризм и узаконивающий зверства террористов ХАМАС,

– сказал спикер.

Представитель МИД Израиля призвал Москву немедленно выслать представителей ХАМАС из России.

Что этому предшествовало

В четверг, 26 октября, в Москву приехала делегация ХАМАС, возглавляемая Абу Марзуком. Представитель МИД страны-агрессорки Мария Захарова подтвердила информацию о визите ХАМАС вражеским российским СМИ.

Также в этот день в российскую столицу приехал заместитель главы МИД Ирана Али Багери Кани. С ним встретился Михаил Галузин, являющийся заместителем росийского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Израиль осудил генсека ООН