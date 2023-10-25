Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что он шокирован неправильным толкованием своих слов. Он ответил Израилю на критику в свою сторону.

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Что сказал Гутерриш

Генсек ООН заявил, что все вроде бы было наоборот.

Я шокирован неправильным толкованием некоторых моих вчерашних заявлений в Совбезе – будто я оправдывал террористические акты ХАМАС. Это неправильно. Все было наоборот,

– сказал он.

По словам Гутерриша, он осудил действия ХАМАС. Генсек ООН назвал их ужасающими и беспрецедентными террористическими актами. Также он отметил, что ничто не может оправдать умышленные убийства, ранения и похищения гражданских лиц или запуски ракет по гражданским.

Генсек ООН также сказал, что он говорил "о недовольстве палестинского народа". В то же время он отметил, что это не может оправдать ужасающие атаки ХАМАС,

Что ответил Израиль

Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан снова критически отреагировал на слова Гутерриша. Он назвал поведение генсека позорным для ООН, потому что тот не взял свои слова назад и не извинился за них, и снова призвал его уйти с этой должности. Израильский дипломат также обвинил генсека ООН в искажении и извращении реальности.

Любой человек очень хорошо понимает, что означают его (Гутерриша – 24 Канал) слова: что вина за действия ХАМАС лежит на Израиле. Или, по меньшей мере, это демонстрирует его понимание бэкграунда, приведшего к этому массовому убийству,

– заметил Эрдан.

Он подчеркнул, что генеральный секретарь ООН, не понимающий того, что убийство невинных людей никогда нельзя оправдывать каким-либо бекграундом, не может занимать такой пост.

Что этому предшествовало

Во вторник, 24 октября, Гутерриш во время выступления на Совбезе ООН сказал, что нападение ХАМАС на Израиль 7 октября произошло "не на пустом месте". Также генсек ООН заявил, что "палестинский народ в течение 56 лет подвергался удушающей оккупации".

После этого упомянутый выше постпред Израиля в ООН впервые призвал Гутерриша уйти в отставку. Эрдан заявил, что его шокировали слова генсека ООН. Он подчеркнул, что человек с такой позицией не может занимать этот пост.

Как стало известно позже, Израиль будет теперь отказывать в визах представителям ООН. Представители еврейского государства объяснили такое решение желанием преподать урок этой организации.