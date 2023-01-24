В Эсватини убили лидера оппозиции после отчета о связи разведки с Россией

В Эсватини убит известный оппозиционный политик и юрист-правозащитник. Правозащитники сообщают, что он был убит по заказу правительства. Это произошло накануне визита Лаврова в королевство.

Главу оппозиции в Эсватини Тулане Масеко убили накануне первого визита главы МИД России Сергея Лаврова в эту страну. В причастности к убийству СМИ подозревают как базирующихся в ЮАР наемников, так и секретную разведку короля этой страны, которая связана с Россией. Правоохранители откровенно указывают на правительство короля.

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Что известно об убитом оппозиционере

Масеко был ведущим юристом-правозащитником и обозревателем в Эсватини, который имел незавершенный судебный иск с королем Мсвати III из-за решения монарха переименовать страну в Эсватини, ведь при этом он не соблюдал конституцию. Масеко также был основателем многостороннего форума (MSF), коалиции оппозиционных партий, ассоциаций и церквей.

В 2014 году он и редактор журнала The Nation Бхеки Махубу были помещены в тюрьму за неуважение к суду из-за статей с критикой правительства и судебной системы.

Тулани Масеко застрелили вечером 21 января в его доме, выстрелив через окно. Правительство выразило соболезнования семье, заявив, что смерть Масеко стала "потерей для нации" и полиция разыскивает убийц. Однако правоохранители обвиняют правительство в его убийстве.

Почему-то потрясающие новости о том, что Тулани Масеко был хладнокровно застрелен, не стали неожиданностью. Непрерывный и бесстрашный адвокат по правам человека, откровенный критик режима в своей любимой Эсватини, Тулан слишком долго страдал от рук беззаботного режима. Никого не может обмануть циничное послание соболезнования от имени правительства,

– сказала правозащитная группа Freedom Under Law.

Масеко убили всего через несколько часов после того, как король бросил вызов активистам, борющимся за свержение последней абсолютной монархии в Африке. И незадолго до того как в страну должен был приехать Лавров.

Эти люди начали насилие первыми, но когда государство принимает жесткие меры против них за их действия, они поднимают много шума, обвиняя короля Мсвати в привлечении наемников,

– сказал король.

Евросоюз призвал поймать убийц и выразил "серьезную обеспокоенность" ситуацией в Эсватини. Также Европа призвала власти срочно начать "инклюзивный диалог… на пути к национальному примирению, уважению прав человека и верховенству закона и, в конце концов, к крепкому миру".

Посольство США в Мбабане также выразило "глубокую грусть" и выразило "глубочайшие соболезнования семье, друзьям и поклонникам г-на Масеко во всем мире".

Оппозиционера могли убить наемники, к обучению которых привлечена Россия

На прошлой неделе Свазилендская сеть солидарности (SSN) заявила, что король нанял наемников, в основном белых африканеров из соседней Южной Африки, чтобы помочь силам безопасности Эсватини подавить растущую оппозицию его режиму. И в обучении этих наемников участвует Россия.

Кроме того, в SSN установили, что офицер секретной государственной разведки короля Мсвати проходил обучение в России. Диктор Гвебу изучал право в Эсватинском университете в 2003 году, а затем его отправили в Россию для прохождения разведывательной подготовки.

Лавров приехал в Эсватини и заговорил о сотрудничестве стран

На фоне громких заявлений о сотрудничестве России с наемниками разведки, убившими оппозиционера, глава МИД России Сергей Лавров приехал в Эсватини. Он открыто заявил, что Россия рассчитывает на поддержку стран Африканского союза в диалоге с Западом по поводу войны в Украине. "Россия готова рассматривать заявки Эсватини по любым вопросам, касающимся обеспечения безопасности этой страны".

Чтобы еще больше побрататься с королем Эсватини, Путин пригласил его на саммит Россия – Африка в Петербург.

Россия и Эсватини заинтересованы в заключении договора об основах дружбы и сотрудничества, работу по нему реально завершить в 2024 году,

– заявил Лавров.

Также глава российского МИД сообщил, что Россия и Эсватини пошлют общий запрос в ООН для поиска быстрого способа бесплатной поставки королевству российских удобрений.