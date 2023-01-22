5 марта сотрудники СБУ убили штатного сотрудника ГУР Дениса Киреева, выбросив его тело из машины на дорогу. Буданов рассказал, что говорил об этом с тогдашним руководителем СБУ.

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Как Баканов объяснил убийство Киреева

Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что разговаривал с тогдашним руководителем СБУ Иваном Бакановым относительно убийства Киреева. По словам Буданова, это был последний с ним разговор. Начальник ГУР сказал, что "он не смог ничего толком объяснить".

Пока Буданов никак не озвучивает свои догадки относительно того, кто и почему организовал убийство Киреева. Он подчеркнул, что расследование проводит ГБР.

Я считаю, что дело гораздо глубже. Однако свое мнение я оставлю при себе. Давайте оценивать только факты. Факты таковы: человека, который ехал по приглашению СБУ в здание СБУ, в 200 метрах, не доезжая до здания, перехватывают, увозят чуть дальше, чем в это здание, а труп выбрасывают на улицу. Вот факты. Все,

– сказал он.

При этом Буданов подчеркнул, что Киреев работал исключительно по заказам украинской разведки и не был российским агентом. А эти месседжи о его сотрудничестве с россиянами – "попытка защититься" от тех людей, которые это сделали.

Также начальник ГУР отказался комментировать информацию о том, работают ли эти люди до сих пор в СБУ. Буданов подчеркнул, что не имеет права этого делать, и этот вопрос не к нему.

Буданов рассказал, как убили Киреева