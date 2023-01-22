5 марта сотрудники СБУ убили штатного сотрудника ГУР Дениса Киреева, выбросив его тело из машины на дорогу. Буданов рассказал, что говорил об этом с тогдашним руководителем СБУ.
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Как Баканов объяснил убийство Киреева
Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что разговаривал с тогдашним руководителем СБУ Иваном Бакановым относительно убийства Киреева. По словам Буданова, это был последний с ним разговор. Начальник ГУР сказал, что "он не смог ничего толком объяснить".
Пока Буданов никак не озвучивает свои догадки относительно того, кто и почему организовал убийство Киреева. Он подчеркнул, что расследование проводит ГБР.
Я считаю, что дело гораздо глубже. Однако свое мнение я оставлю при себе. Давайте оценивать только факты. Факты таковы: человека, который ехал по приглашению СБУ в здание СБУ, в 200 метрах, не доезжая до здания, перехватывают, увозят чуть дальше, чем в это здание, а труп выбрасывают на улицу. Вот факты. Все,
– сказал он.
При этом Буданов подчеркнул, что Киреев работал исключительно по заказам украинской разведки и не был российским агентом. А эти месседжи о его сотрудничестве с россиянами – "попытка защититься" от тех людей, которые это сделали.
Также начальник ГУР отказался комментировать информацию о том, работают ли эти люди до сих пор в СБУ. Буданов подчеркнул, что не имеет права этого делать, и этот вопрос не к нему.
Буданов рассказал, как убили Киреева
- По словам Буданова, 5 марта Киреев находился в его кабинете, когда его позвали в центральное здание СБУ. Штатный работник ГУР поехал туда в сопровождении двух офицеров внутренней безопасности.
- Приблизительно за 200 метров от центрального здания СБУ выехал бус, выбежали сотрудники "Альфы" с криками "Это СБУ!", вышли оперативники и сказали, что они из СБУ и это задержание.
- Киреев сказал всем остановиться. Затем его пересадили в микроавтобус, поехавший не в центральное здание, куда его позвали, а через несколько кварталов.
- Затем произошло убийство. Тело Киреева выпало из микроавтобуса. Буданов сказал, что прекрасно знает тех людей, которые "его убили", но не имеет права комментировать эту информацию. Но он подчеркнул, что это сотрудники СБУ.