5 березня працівники СБУ вбили штатного співробітника ГУР Дениса Кірєєва, викинувши його тіло з машини на дорогу. Буданов розповів, що розмовляв про це з тодішнім керівником СБУ.

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Як Баканов пояснив вбивство Кірєєва

Очільник ГУР Кирило Буданов розповів, що мав розмову з тодішнім керівником СБУ Іваном Бакановим щодо вбивства Кірєєва. За словами Буданова, це була остання з ним розмова. Начальник ГУР сказав, що "він не зміг нічого толком пояснити".

Наразі Буданов ніяк не озвучує свої здогадки щодо того, хто і чому організував вбивство Кірєєва. Він наголосив, що розслідування проводить ДБР.

Я вважаю, що справа набагато глибша. Проте свою думку я залишу при собі. Давайте оцінювати виключно факти. Фактами є: людину, яка їхала на запрошення СБУ в будівлю СБУ, за 200 метрів, не доїжджаючи будівлі, перехоплюють, відвозять трошки далі, ніж в цю будівлю, а труп викидають на вулицю. Ось факти. Все,

– сказав він.

При цьому Буданов наголосив що Кірєєв працював виключно за замовленнями української розвідки і не був російським агентом. А ці меседжі про співпрацю з росіянами – "спроба захиститися" від тих людей, які це зробили.

Також начальник ГУР відмовився коментувати інформацію щодо того, чи ці люди досі працюють в СБУ. Буданов наголосив, що не має права цього робити й це питання не до нього.

Буданов розповів, як вбили Кірєєва