5 березня працівники СБУ вбили штатного співробітника ГУР Дениса Кірєєва, викинувши його тіло з машини на дорогу. Буданов розповів, що розмовляв про це з тодішнім керівником СБУ.
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Як Баканов пояснив вбивство Кірєєва
Очільник ГУР Кирило Буданов розповів, що мав розмову з тодішнім керівником СБУ Іваном Бакановим щодо вбивства Кірєєва. За словами Буданова, це була остання з ним розмова. Начальник ГУР сказав, що "він не зміг нічого толком пояснити".
Наразі Буданов ніяк не озвучує свої здогадки щодо того, хто і чому організував вбивство Кірєєва. Він наголосив, що розслідування проводить ДБР.
Я вважаю, що справа набагато глибша. Проте свою думку я залишу при собі. Давайте оцінювати виключно факти. Фактами є: людину, яка їхала на запрошення СБУ в будівлю СБУ, за 200 метрів, не доїжджаючи будівлі, перехоплюють, відвозять трошки далі, ніж в цю будівлю, а труп викидають на вулицю. Ось факти. Все,
– сказав він.
При цьому Буданов наголосив що Кірєєв працював виключно за замовленнями української розвідки і не був російським агентом. А ці меседжі про співпрацю з росіянами – "спроба захиститися" від тих людей, які це зробили.
Також начальник ГУР відмовився коментувати інформацію щодо того, чи ці люди досі працюють в СБУ. Буданов наголосив, що не має права цього робити й це питання не до нього.
Буданов розповів, як вбили Кірєєва
- За словами Буданова, 5 березня Кірєєв перебував у його кабінеті, коли його покликали до центральної будівлі СБУ. Штатний працівник ГУР поїхав туди у супроводі двох офіцерів внутрішньої безпеки.
- Приблизно за 200 метрів до центральної будівлі СБУ виїхав бус, вибігли співробітники "Альфи" з криками "Це СБУ!", вийшли оперативники й сказали, що вони з СБУ і це затримання.
- Кірєєв сказав усім зупинитися. Потім його пересадили в мікроавтобус, який поїхав не в центральну будівлю, куди його покликали, а за кілька кварталів.
- Потім сталося вбивство. Тіло Кірєєва випало з мікроавтобуса. Буданов сказав, що чудово знає тих людей, які "його стратили", але не має права коментувати цю інформацію. Але він підкреслив, що це співробітники СБУ.