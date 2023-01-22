Нещодавно радник ОП Михайло Подоляк розповів, що Кірєєв не був російським агентом, як розповідали в СБУ після його вбивства. За його словами, члена делегації вбили через погану координацію українських спецслужб.

До теми Чудово знаю людей, які його стратили, – Буданов прокоментував вбивство Кірєєва й причетність СБУ

Яку роль грав Кірєєв

Начальник розвідки Буданов неодноразово заявляв, що не дасть спаплюжити репутацію українського героя. Адже саме Кірєєв попередив про російське вторгнення, чим зекономив багато часу для наших військових.

Буданов розповів, яку роль виконував банкір на перемовинах у Гомелі.

Оскільки людина вже загинула, ми можемо про це казати: головне завдання, яке ми йому поставили – це затягнути процес для того, щоб виграти час,

– сказав начальник ГУР.

Він також додав, що Кірєєв особисто знав двох осіб з того переговорного процесу, які представляли російську сторону.

Денис Кірєєв на перемовинах ( крайній зліва) / Фото TASS

Зверніть увагу! Денис Кірєєв –​ учасник українсько-російських переговорів у Білорусі. Він був штатним співробітником ГУР МО. 5 березня 2022 року стало відомо, що Дениса Кірєєва застрелили в центрі Києва. Тоді УП з посиланням на власні джерела повідомила, що Служба безпеки України нібито мала дані про державну зраду Кірєєва.

Чому Кірєєва вбили

Буданов вважає, що мета вбивства члена української делегації – зірвати завдання і завадити ЗСУ "зробити певні дії по відсічі ворога".

"Якщо ви пам'ятаєте ті події, то тоді ситуація була близька до критичної. І була певна кількість людей, яка, скажімо так, не дуже хотіла, щоб Україна перемогла. Це моя особиста думка", – заявив очільник розвідки.

Буданов підтвердив причетність СБУ

У публікації The Wall Street Journal йдеться про те, що Кірєєва вбили співробітники СБУ. Кирило Буданов також це підтвердив.

Буданов розповів, що Кірєєва покликали до центральної будівлі СБУ, він відправився прямо з його кабінету. Штатний працівник ГУР їхав у тому числі у супроводі двох офіцерів внутрішньої безпеки.

Приблизно за 200 метрів, каже Буданов, до центральної будівлі СБУ виїхав бус, вибігли співробітники "Альфи" з криками "Це СБУ!", вийшли оперативники, вони сказали, що вони з СБУ.

Кірєєв сказав усім зупинитися. Потім його пересадили в мікроавтобус, який поїхав не в цю центральну будівлю, а за кілька кварталів.

"Потім сталося те, що сталося... І його тіло випало з цього мікроавтобуса. Ось факти. Чому вони не поїхали у будівлю СБУ? На це питання нехай відповідає слідство", – зазначив Буданов.