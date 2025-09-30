Украина продолжает наносить удары по территории России в ответ на атаки россиян по украинским городам. Именно это является одним из самых эффективных способов, которым располагает наша страна, чтобы преодолеть врага.

Западные страны, имеющие дальнобойное оружие, могли бы помочь Украине, передав эти средства и позволив бить ими вглубь России. Об этом в эфире 24 Канала рассказал журналист Игорь Яковенко, отметив, какие именно средства позволили Украине наносить эффективные удары по российским объектам.

Какие средства позволят Украине лишить Россию возможности воевать?

Яковенко отметил, что российские нефтеперерабатывающие заводы, по которым регулярно наносят удары украинские дроны, это законные объекты для атак, ведь нефтяная отрасль – это один из главных ресурсов Владимира Путина, который позволяет ему продолжать войну.

Благодаря ударам украинских дронов происходит уничтожение НПЗ, которые в некоторых случаях не подлежат восстановлению. А в некоторых – требуют больших средств на восстановление. Озвучивались цифры по 20% снижение потенциала нефтепереработки в России после атак по НПЗ, поэтому, по мнению журналиста, это серьезные удары.

Именно в этом направлении и есть свет в конце тоннеля и завершения войны. Украина не может победить в этой войне традиционным способом, когда, условно говоря, в Москве Путин подпишет акт о полной и безоговорочной капитуляции. Украина не собирается своими танковыми колоннами доходить до Москвы. Однако можно создать ситуацию, когда Путину не будет чем воевать и заправлять самолеты, танки, машины,

– подчеркнул он.

К слову. Как отметил военный эксперт Михаил Самусь, ракеты Tomahawk являются корабельной системой вооружения. Однако она довольно мобильна и эти ракеты можно запускать с других платформ.

Тогда война прекратится, по его словам, из-за того, что будет подорван военный потенциал России. При этом этого можно достичь разными способами. Украина проводила знаменитую операцию "Паутина" по ликвидации российских бомбардировщиков, осуществляла удары морскими дронами по Черноморскому флоту России, атаковала российские НПЗ. Все это в комплексе подрывает военно-экономические основы России.

Однако для того, чтобы усилить эти действия, Украине нужно дальнобойное оружие. Именно поэтому и появились разговоры о возможности предоставления Киеву американских ракет Tomahawk.

Например, 1000 ракет Tomahawk может, действительно, изменить ход войны. Понятно, что тут нужна политическая воля, чтобы их предоставить Украине. Также необходимы будут сухопутные пусковые установки для них. Именно поэтому сейчас так остро стоит вопрос о ракетах Tomahawk,

– подчеркнул Игорь Яковенко.

В то же время даже без Tomahawk, как отметил журналист, Украина имеет ресурсы для нанесения таких ударов – это ракеты "Длинный Нептун", "Фламинго", тяжелые дроны. Это оружие действительно ты на дальнейшее развитие событий в этой войне.

