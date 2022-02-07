С этой недели лекарства по программе "еПоддержка" смогут покупать не только пенсионеры

На этой неделе правительство примет решение о расширении программы "еПоддержка". Теперь рассчитываться тысячей за вакцинацию в аптеках смогут не только люди в возрасте от 60 лет.

Кроме людей в возрасте от 60 лет покупать лекарства за предоставленные государством средства смогут и люди с инвалидностью I и II групп. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Кроме этого, в ближайшее время появится возможность тратить тысячу гривен на коммунальные услуги.

в целом в рамках "еПоддержка" украинцам перечислили 7,8 миллиарда гривен.

Также Денис Шмыгаль дал поручение Министерству финансов сделать прогноз выплат за бустерную вакцинацию.

К слову, от 7 февраля рассчитываться вакцинальной тысячей могут подростки в возрасте от 14 до 18 лет. Чтобы оформить выплату, нужно иметь зеленый сертификат вакцинации и открыть счет в банке.

Куда можно потратить тысячу гривен сейчас:

В сфере культуры и образования (в том числе получение дошкольного, внешкольного образования, занятия в кружках, секциях, получение профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего образования, питания в учебных заведениях, проживание в общежитиях учебных заведений),

В сфере физической культуры и спорта,

Для осуществления внутренних пассажирских перевозок железнодорожным и авиационным транспортом,

Для приобретения книг, печатных средств массовой информации, товаров спортивного назначения, школьных принадлежностей и канцелярских товаров,

Люди в возрасте от 60 лет могут покупать лекарства в аптеках.



"Ковидная тысяча" для подростков – как получить / инфографика 24 канала