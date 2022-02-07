Постановление о расширении программы "єПідтримка" правительство одобрило на заседании 2 февраля. Рассчитываться средствами можно только в безналичной форме.

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Как получить деньги за вакцинацию

Сначала нужно открыть карту "єПідтримка" в одном из банков-партнеров, после чего подать заявку в приложении "Дия", нажав "Услуги – єПідтримка – Получить помощь".

Куда можно будет потратить тысячу гривен

В сфере культуры и образования (в том числе получение дошкольного, внешкольного образования, занятия в кружках, секциях, получение профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования, питание в учебных заведениях, проживание в общежитиях учебных заведений),

В сфере физической культуры и спорта,

Для осуществления внутренних пассажирских перевозок железнодорожным и авиационным транспортом,

Для приобретения книг, печатных средств массовой информации, товаров спортивного назначения, школьных принадлежностей и канцелярских товаров.

Справка. Официально программу "єПідтримка" запустили 19 декабря 2021 года. Деньги можно потратить в течение 4 месяцев с момента получения как онлайн, так и офлайн (путем безналичного расчета через терминал компании). Программу инициировали, чтобы стимулировать людей к вакцинации против COVID-19 и поддержать те сектора экономики, которые больше всего пострадали в результате карантинных ограничений.