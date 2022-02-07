Від цього тижня ліки за програмою "єПідтримка" зможуть купувати не лише пенсіонери

Цього тижня уряд ухвалить рішення про розширення програми "єПідтримка". Тепер розраховуватися тисячею за вакцинацію в аптеках зможуть не лише люди у віці від 60 років.

Окрім людей у віці від 60 років, купувати ліки за надані державою кошти зможуть і люди з інвалідністю I та ІІ груп. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

До теми Віднині підлітки можуть отримати тисячу гривень за вакцинацію: як це зробити

Окрім цього, найближчим часом з’явиться можливість витрачати тисячу гривень на комунальні послуги.

загалом у межах програми "єПідтримка" українцям перерахували 7,8 мільярда гривень.

Також Денис Шмигаль дав доручення Міністерству фінансів зробити прогноз виплат за бустерну вакцинацію.

До слова, від 7 лютого розраховуватися вакцинаційною тисячею можуть підлітки у віці від 14 до 18 років. Аби оформити виплату, потрібно мати зелений сертифікат вакцинації та відкрити рахунок у банку.

Куди можна витратити тисячу гривень зараз:

У сфері культури та освіти (у тому числі здобуття дошкільної, позашкільної освіти, заняття у гуртках, секціях, здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, харчування в закладах освіти, проживання в гуртожитках закладів освіти),

У сфері фізичної культури й спорту,

Для здійснення внутрішніх пасажирських перевезень залізничним та авіаційним транспортом,

Для придбання книжок, друкованих засобів масової інформації, товарів спортивного призначення, шкільного приладдя та канцелярських товарів,

Люди у віці від 60 років можуть купувати ліки в аптеках.



"Ковідна тисяча" для підлітків – як отримати / Інфографіка 24 каналу