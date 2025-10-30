16 километров босиком и без еды: как пенсионеры бежали из прифронтового Торского в Донецкой области

В Донецкой области супруги пожилых людей отправились пешком из села Торское в Лиман, спасаясь от постоянных российских обстрелов. Женщина шла босиком из-за растертых ног.

Супруги преодолели пять часов пешком до Лимана. Об истории спасения гражданских из Донецкой области рассказывает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.

Как пенсионеры бежали от боевых действий?

В Торском сейчас идут ожесточенные бои, из-за чего местные жители вынуждены прятаться в подвалах. После очередного обстрела дом супругов сгорел, поэтому они решили самостоятельно добраться до Лимана, где живет их зять.

Правоохранители заметили людей по дороге и эвакуировали их вместе с еще тремя людьми.

Все взрывается, все горит. Три дрона попали в дом соседа – он сгорел. В моем доме повреждена крыша, нет окон,

– поделилась пережитым пенсионерка.

Мужчина рассказал, что они прятались в погребе из-за обстрелов и три дня не имели возможности поесть. Когда выбежали из подвала, их дом уже сгорел.

По дороге пенсионеры останавливались у людей, потому что женщине было плохо с сердцем. Они преодолели 16 километров, держась за велосипед.

"Белые ангелы" доставили эвакуированных в безопасное место, где их встретили представители отряда быстрого реагирования "Красный крест".

Смотрите кадры спасения пожилой пары / Видео Нацполиция

В полиции добавили, что из-за обострения вражеских атак жители Лиманской громады все чаще обращаются в полицию с просьбой об эвакуации – на этот раз поступило 10 заявок.

Движение по территории громады затруднено из-за постоянных ударов дронов, поэтому полицейские заранее планируют маршруты, чтобы безопасно забрать всех желающих.

Какова ситуация с гражданскими на прифронтовых территориях?