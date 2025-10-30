16 километров босиком и без еды: как пенсионеры бежали из прифронтового Торского в Донецкой области
- Супруги пенсионеров сбежали пешком из села Торское в Лиман, спасаясь от обстрелов.
- "Белые ангелы" эвакуировали их вместе с другими людьми в безопасное место.
В Донецкой области супруги пожилых людей отправились пешком из села Торское в Лиман, спасаясь от постоянных российских обстрелов. Женщина шла босиком из-за растертых ног.
Супруги преодолели пять часов пешком до Лимана. Об истории спасения гражданских из Донецкой области рассказывает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.
Смотрите также Назад вернуться не могут: в бригаде "Рубеж" шокировали варварскими методами россиян
Как пенсионеры бежали от боевых действий?
В Торском сейчас идут ожесточенные бои, из-за чего местные жители вынуждены прятаться в подвалах. После очередного обстрела дом супругов сгорел, поэтому они решили самостоятельно добраться до Лимана, где живет их зять.
Правоохранители заметили людей по дороге и эвакуировали их вместе с еще тремя людьми.
Все взрывается, все горит. Три дрона попали в дом соседа – он сгорел. В моем доме повреждена крыша, нет окон,
– поделилась пережитым пенсионерка.
Мужчина рассказал, что они прятались в погребе из-за обстрелов и три дня не имели возможности поесть. Когда выбежали из подвала, их дом уже сгорел.
По дороге пенсионеры останавливались у людей, потому что женщине было плохо с сердцем. Они преодолели 16 километров, держась за велосипед.
"Белые ангелы" доставили эвакуированных в безопасное место, где их встретили представители отряда быстрого реагирования "Красный крест".
Смотрите кадры спасения пожилой пары / Видео Нацполиция
В полиции добавили, что из-за обострения вражеских атак жители Лиманской громады все чаще обращаются в полицию с просьбой об эвакуации – на этот раз поступило 10 заявок.
Движение по территории громады затруднено из-за постоянных ударов дронов, поэтому полицейские заранее планируют маршруты, чтобы безопасно забрать всех желающих.
Какова ситуация с гражданскими на прифронтовых территориях?
В Украине вводят Государственную информационную систему для координации эвакуации, которая повысит эффективность спасательных операций.
Премьер-министр Юлия Свириденко рассказала, что новая система четко определяет обязанности различных ведомств, в частности Министерства развития, Минсоцполитики, ДСНС, местных администраций и Национальной социальной сервисной службы, чтобы обеспечить надлежащее сопровождение эвакуированных граждан.
Недавно украинские военные спасли беременную женщину, которая пыталась выехать из Покровска на велосипеде под угрозой атак FPV-дронов. Воины 25-й Сичеславской бригады ДШВ встретили Анну и эвакуировали ее в безопасное место.