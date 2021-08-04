Неточный тест – "экс-слуга" Юрченко просит суд не признавать его "наркотическое опьянение"

Народный депутат Александр Юрченко пытается через суд доказать, что во время ДТП во Львове он был трезв. Адвокаты бывшего "слуги народа" заявляют, что быстрый тест на наркотики, который делал их подзащитный, якобы не является точным.

Защита парламентария требует признать заключение врачей о состоянии наркотического опьянения недействительным.

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Юрченко через суд доказывает, что не был пьян

Нардеп через суд пытается доказать, что 8 июля в ДТП во Львове был полностью трезв.

Его юристы утверждают, что Юрченко сделали быстрый тест на наркотики, и он якобы не является точным, а еще – несертифицированный и якобы не годный по срокам.

Сам же "экс-слуга" говорит, что получил отрицательный тест во львовской клинике. Однако журналистам его результаты отказался показать.

У меня 5 результатов различных клиник, у меня есть решение, исследования полиграфа о том, что я не употреблял никаких наркотиков,

– подчеркнул нардеп.

Он также выразил уверенность, что "суд на следующем заседании вынесет законное решение".

ДТП с участием Юрченко: что известно

Нардеп 8 июля во Львове на своем автомобиле Mustang наехал на Volkswagen Jetta, а потом с кулаками набросился на пострадавшего водителя.

Медэкспертиза показала, что Юрченко на момент ДТП находился под наркотиками.

В то же время сам внефракционный парламентарий обвинил медиков в том, что они якобы сфальсифицировали результаты экспертизы.