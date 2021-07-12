По словам Юрченко, он сдал анализы в нескольких лабораториях Киева, и ни в одной из них в его крови не были найдены запрещенные вещества.

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Более того, "екс-слуга" обвинил врачей в якобы фальсификации результатов анализов.

Я знаю, что ничего не употреблял. Даже не думал, что врачи сфальсифицируют анализы народного депутата в присутствии правоохранительных органов. Я не употреблял наркотики никогда в жизни,

– попытался оправдаться нардеп.

Касательно телефона, который Юрченко выбил из рук водителя Volkswagen Всеволода Боровца, нардеп говорит, что сделал это, потому что подумал, что это провокация.

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