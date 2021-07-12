За словами Юрченка, він здав аналізи в декількох лабораторіях Києва, і ні в одній з них в його крові не були знайдені заборонені речовини.
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Ба більше, "ексслуга" звинуватив лікарів у нібито фальсифікації результатів аналізів.
Я знаю, що нічого не вживав. Навіть не думав, що лікарі сфальсифікують аналізи народного депутата в присутності правоохоронних органів. Я не вживав наркотики ніколи в житті,
– спробував виправдатися нардеп.
Щодо телефону, який Юрченко вибив з рук водія Volkswagen Всеволода Боровця, нардеп каже, що зробив це, бо подумав, що це провокація.
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- Нардеп Олександр Юрченко 8 липня на площі Міцкевича у Львові, виїжджаючи з платного паркувального майданчика за кермом Ford Mustang, в'їхав у Volkswagen Jetta. Постраждалий водій почав знімати подію на відео. Тоді Юрченко напав на чоловіка.
- Медики підтвердили, що народний обранець перебував у стані наркотичного сп'яніння. Юрченко заперечив висновки лікарів і наголосив, що ніколи не вживав наркотиків.
- Представники фракції "Слуга народу" закликали Олександра Юрченка скласти мандат депутата Верховної Ради. Адже Юрченко "втратив етичні підстави бути депутатом".