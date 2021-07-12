Медики підтвердили, що під час аварії парламентар був у стані наркосп'яніння. Він також накинувся на постраждалого у ДТП водія іншої машини.

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Треба скласти мандат нардепа

Дмитро Разумков в ефірі програми "Подробиці тижня" заявив, що йому соромно за дії деяких колег і наголосив, що закон – один для всіх і "він буде таким".

Я сподіваюся, що людина дійде думки, що треба полишити депутатський мандат і почати займатися чимось іншим, тому що дуже багато скандалів, пов'язаних із цим депутатом,

– сказав спікер.

Глава Ради нагадав, що проти Юрченка є кримінальна справа у НАБУ щодо підозри про хабарництво, але вона поки що не доведена до суду.

"Я сподіваюся, що будь-який народний депутат, якщо він порушує закон, отримає вирок. Тоді вже є механізм, згідно з яким, він може втратити мандат", – зауважив "слуга народу".

Необхідні зміни законодавства

Водночас Дмитро Разумков переконаний, що необхідно шукати механізми, "як змінити законодавство і, можливо, навіть Конституцію".

Адже, за його словами, саме в основному Законі зазначені підстави, на яких депутат може втратити мандат.

Це треба для того, щоб такі народні депутати не ганьбили Верховну Раду,

– підсумував голова парламенту.

Зверніть увагу! Юрченка підозрюють в отриманні хабаря та підбурюванні до повторного. Через корупційний скандал його виключили зі "Слуги народу".

ДТП за участі Юрченка: що відомо

У Львові 8 липня Олександр Юрченко, перебуваючи за кермом автомобіля Mustang, в'їхав у Volkswagen Jetta і накинувся на постраждалого водія.

Нардеп також намагався втекти з місця ДТП, але йому дорогу перегородили інші авто. Згодом "ексслуга" написав заяву на потерпілого водія.

Наступного дня, 9 липня, експертиза підтвердила, що народний обранець перебував у стані наркосп'яніння.

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