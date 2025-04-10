Авіаносці — це ключовий елемент проєкції сили у повітрі. Вони не просто належать флоту, а забезпечують можливість домінування в будь-якому регіоні світу, де є достатньо водного простору. Військові супердержави використовують авіаносці для контролю над морськими торговельними шляхами, оперативного розгортання сил та демонстрації військової присутності.



Авіаносці є інструментом стратегічного контролю та впливу на міжнародну політику. Їхня мобільність і здатність діяти далеко від власних берегів роблять їх незамінними для глобальних військових операцій. Держави, які володіють потужними авіаносними групами, отримують можливість не лише захищати свої інтереси, а й активно впливати на перебіг подій у будь-якому куточку світу.

Сьогодні у світі є два основних гравці, які використовують авіаносці для агресивного глобального впливу: США та Китай. Американський флот має 11 авіаносців, що дозволяє йому підтримувати військову присутність у будь-якому куточку світу. Китай, який швидко розвиває свої військово-морські сили, наразі має три авіаносці, прагнучи зміцнити свої позиції в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Але не забуваймо про ще одну охочу погратись на світовій арені — Росію. Держава-агресорка значно відстає за рівнем технологій на флоті. Єдиний російський авіаносець – "Адмірал Кузнєцов", який з 2018 року на ремонті й схоже є прикладом фрази "ремонт не можна закінчити, його можна лише призупинити". Це серйозна проблема для Росії, оскільки без справного авіаносного флоту вона втрачає можливість ефективно демонструвати свою силу на морі.



Авіаносці — це не просто кораблі. Це символ сили, інструмент впливу та ключ до домінування на світовій арені. Їхня кількість і стан показують, хто реально контролює ситуацію в океанах і хто має можливість диктувати умови у міжнародній політиці.

За сприяння українських активістів з 256 Кібер Штурмової Дивізії та міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, журналісти 24 Каналу отримали доступ до пошти 243 Військового Представництва Міністерства Оборони РФ. Цей орган відповідає за військові контракти на конкретних підприємствах. Завдяки інформації, яку ми здобули через дослідження тисяч документів, ви сьогодні дізнаєтесь про амбітний проєкт побудови інфраструктури для навчання пілотів літаків, які базуються на авіаносцях, — з кодовою назвою "Разгон-ВМФ", його виконавців та про перші обриси майбутнього авіаносного комплексу ВМФ РФ.

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Проєкт "Разгон-ВМФ": полігон, корабель і технології для палубної авіації

У 2014 році Міністерство Оборони РФ уклало контракт з Центром науково-технічних послуг "Динаміка" на створення другої черги наземного випробувального навчально-тренувального комплексу морської авіації ВМФ в місті Єйськ. Тобто полігон для навчання майбутніх пілотів палубної авіації Росії. Вже зараз на супутникових знімках можна побачити окремі конструкції комплексу.

Імітація гальмівної смуги авіаносця (вище на фото) і злітної смуги (нижче на фото) на аеродромі Єйськ / GoogleMaps

З назви контракту виникає питання, а чому ж другий? Перший такий комплекс розташований в тимчасово окупованому Криму, у селищі Новофедорівка на авіабазі "Саки". Після окупації Криму, росіян не влаштовувала якість комплексу в Новофедорівці, незважаючи навіть на те, що до окупації аеродром використовували вони ж на правах оренди. Сам комплекс скорочено має назву НИТКА (Наземний Іспитательний Треніровочний Комплекс Авіационний).



Скриншот листа з пошти 243 ВП МО РФ / 24 Канал



Скриншот листа з пошти 243 ВП МО РФ / 24 Канал



Імітація гальмівної смуги авіаносця комплексу НИТКА на авіабазі "Саки" / Maxar



Зона імітації злітної смуги авіаносця комплексу НИТКА на авіабазі "Саки" / Maxar

Андрій Риженко, ексзаступник начальника штабу ВМС України, у коментарі 24 Каналу зазначив, що створення комплексу в Єйську є досить дивним рішенням. По-перше, конструкції смуг різняться матеріалами. У Саках злітна та гальмівна смуги з металу, а в Єйську – з бетону. Для звичайних людей це нічого не означає, але пілоти палубної авіації відразу відчують різницю. НИТКА в Криму повністю копіює палубу авіаносця, а система в Єйську лиш імітує процес. Також експерт висловив припущення, що в проєкті "Разгон-ВМФ" велика кількість корупційних схем. Це підтверджується і перенесенням термінів здачі проєкту, і одночасною модернізацією авіабази в Криму новими оптичними системами в наступному році, і дивним початком побудови комплексу в Єйську майже відразу після незаконної анексії Криму. Це може бути пов’язано зі страхом про заморозку проєкту після отримання доступу до аеродрому в Новофедорівці. Хоча, за словами Андрія Риженка, рішення про побудову було прийняте ще у далекому 2007 році.

Але плани створення другого такого комплексу частково виправдались, Сили оборони України завдавали ударів по аеродрому "Саки" у 2022 та 2024 роках, після яких росіяни зрозуміли небезпеку користування цим летовищем. Андрій Черняк, представник ГУР МО, у коментарі 24 Каналу повідомив, що комплекс НИТКА в Криму на цей момент законсервований та не використовується окупантами, а військова частина скорочує кількість особового складу.

Фото стовпів диму після ураження аеродрому "Саки" 9 серпня 2022 року / ТАРС

Супутниковий знімок аеродрому "Саки" після ураження 9 серпня 2022 року / AP News



Фото ураження аеродрому "Саки" 26 липня 2024 року / Телеграм-канал "Кримський вітер"



Супутниковий знімок аеродрому "Саки" після ураження 26 липня 2024 року / AP News

Повернемось до проєкту. Сам контракт був поділений на частини, які окремо передбачали організацію проектування, виробництва та випробування систем для майбутнього комплексу в Єйську. Наприклад "Разгон-БАФ" і "Разгон-Моніторінг". Перший розшифровується як Розробка блока аерофінішерів.

Що таке аерофінішер? Аерофінішер — це механізм, який допомагає швидко зупинити літак під час посадки на авіаносець за допомогою тросової системи, що зачіпляє гальмівний гак літака.

Аерофінішер комплексу на аеродромі "Саки" / Перший Севастопольський



Другий – розробка обладнання засобів фізичного захисту, засобів зовнішньотраєкторних вимірювань і моніторингу акваторії та для морського випробувального навчально-тренувального комплексу корабельних вертольотів. Можна сказати – очі полігону. Ось що туди входить:

Скриншот листа з пошти 243 ВП МО РФ / 24 Канал



Є навіть всім відомий "Орлан-10".

Фото російського БпЛА "Орлан-10" / Фото Поліції Київської області

"Орлан-10" Російська армія активно використовує безпілотники "Орлан-10" для ведення розвідки, коригування артилерійського вогню та радіоелектронної боротьби. Вони застосовуються на всіх напрямках бойових дій, забезпечуючи окупаційним військам тактичну перевагу завдяки можливості оперативно отримувати розвідувальну інформацію. Основна небезпека цих дронів полягає у їхній здатності виявляти позиції українських сил і передавати координати для ударів артилерії та авіації.



"Орлан-10" — це багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, який використовує двигун внутрішнього згоряння як силову установку. Перший політ здійснив у 2010 році. Максимальна злітна маса дрона, за різними даними, становить від 14 до 18 кг, з яких на корисне навантаження припадає 5 кг. Стартує з розбірної катапульти, здатний передавати відео на відстань до 120 км. Масово використовується росіянами для ведення розвідки.



Згідно з внутрішньою документацією, "Разгон-Моніторінг" вже завершений.

Також одним із підпунктів "Разгону" є виготовлення морського спеціального судна проєкту 14400. Цей корабель призначений для підготовки екіпажів палубних вертольотів, зокрема Ка-27/29/31 і Ка-52, та випробувань нових типів корабельних вертольотів. Шифр "Разгон-МИУТК-КВ".



Фото судна проєкту 14400 / bmpd Фото судна проєкту 14400 / bmpd



За інформацією з російських медіа, це судно було спущене на воду 24 квітня 2024 року, але на озброєння ще не прийняте. Як ми бачимо, в Єйську також навчаються і пілоти вертольотів палубної авіації. Це показує, що за планом розвитку аеродрому, будується не лише інфраструктура для винищувальної палубної авіації, але й вертолітної.

Важка доля "Кузнецова"

Так для чого ж потрібні комплекси типу НИТКА? Звісно ж, для єдиного в Росії авіаносця — "Адмірала Кузнєцова". "Гордість" ВМФ РФ, яка не виходить з ремонту вже понад 8 років, а вартість робіт постійно зростає.



Фото "Адмірала Кузнєцова" на ремонті / ТАРС

На кінець 2022 року, згідно з внутрішньою документацією, ремонт авіаносця коштував майже 95 мільярдів рублів, а рівень готовності складав лише 57%. Строки здачі корабля постійно переносять, а екіпаж перевели у новостворений батальйон "Фрегат", який відправили на піхотні штурми.



Скриншот з внутрішньої презентації / 24 Канал

Замість ремонту "Кузнєцова" — будівництво нового корабля?

Оскільки "Разгон" почався у 2014 році, то, звісно, він був направлений на той момент лише на підготовку екіпажу для "Кузнєцова". Але з плином часу, нових політичних і військових амбіцій, а також початку довгострокового ремонту наявного авіаносця, керівництво флоту почало задумуватись про створення нового "морського авіаносного комплексу", скорочено МАК. Завдяки пошті 243 ВП МО РФ, ми змогли встановити хронологічний ряд рішень щодо МАК.

У липні 2018 року Невське проектно-конструкторське бюро (ПКБ) розпочало підготовку пропозицій щодо створення морського авіаційного комплексу в Росії. У період з серпня 2018 по квітень 2019 року представники конструкторського бюро виконали етапи ескізного проєкту та сформували пропозицію щодо вигляду перспективного комплексу, провели зустрічі з провідними конструкторськими бюро та наради під керівництвом представників ВПК для узгодження технічних вимог до ядерної енергетичної установки. Головним виконавцем робіт над цією установкою призначили ОКБМ "Африкантов". Також Невське ПКБ направило пропозиції щодо включення питання про створення комплексу до порядку денного засідань ради безпеки РФ, ВПК РФ та комітету з оборони Державної Думи.



У квітні 2019 року Невське ПКБ провело серію нарад з керівництвом ВМФ, де розглянули підготовлені пропозиції. У липні того ж року бюро представило свої напрацювання Головному командуванню ВМФ, а у серпні начальник Генерального штабу провів нараду, за підсумками якої матеріали направили міністру оборони. У вересні підготували доповідну записку з пропозицією щодо фінансування будівництва комплексу для Путіна, яка отримала схвалення. У жовтні головне командування ВМФ узгодило порядок фінансування з міністерством промисловості та торгівлі.



У грудні в Державній Думі депутати створили робочу групу для підготовки пропозицій міністру оборони. У січні 2020 року під час конференції в тимчасово окупованому Севастополі за участю Путіна, представники конструкторського бюро презентували матеріали щодо перспективного комплексу. У березні Невське ПКБ отримало затверджені технічні вимоги на морський авіаційний комплекс від головного командування ВМФ.



У період з квітня по червень у ВМФ проводили наради щодо вигляду, вартості, етапів та термінів створення комплексу. У липні підготували проєкт пропозицій щодо реалізації задуму в рамках державної програми. Головнокомандувач ВМФ підписав його і направив на погодження в Росатом, Ростех, Об'єднану авіабудівну корпорацію, міністерство фінансів, міністерство промисловості та торгівлі, а також міністерство економіки. Після узгодження документ передали на розгляд колегії ВПК РФ для подальшого затвердження Путіним.

Оскільки наступні листи щодо МАК датуються 2022 роком, можемо припустити, що Путін затвердив проєкт. На російському форумі "Армія-2022" був представлений перший макет з шифром "Варан".

Фото макета "Варан" / MASHNEWS

Без імпорту – без флоту: чому санкції критично важливі

Для України важливо завдавати шкоди стратегічним планам ворога. Найефективнішим способом, окрім прямого знищення об'єктів, є недопущення використання Росією імпортного обладнання, аналогів якого вона не має. Наші партнери з InformNapalm оприлюднили список із 49 іноземних комплектувальних, що використовуються у проєкті "Разгон".

Посилення санкційної політики та контроль за її виконанням є ключем до ослаблення Росії.

Скриншот листа з пошти 243 ВП МО РФ / 24 Канал

До того ж у зв'язку з відсутністю відповідної інфраструктури, а також інших чинників — строки здачі проєкту продовжили до 2027 року. Є ще час перекрити потік деталей.

Скриншот листа з пошти 243 ВП МО РФ / 24 Канал

Також ми публікуємо список осіб, які займаються саме "Разгон-ВМФ" і його частинами. Сподіваємося, вони отримають персональні санкції, а наші спецслужби візьмуться за їхні долі.

Щодо МАК, слід враховувати, що в умовах глобалізації майже неможливо реалізувати подібний проєкт без імпортних технологій. Тому важливо моніторити дотримання санкційних обмежень і перекривати будь-які канали паралельного імпорту, якщо наші партнери не хочуть отримати ще одного високо модернізованого противника з бойовим досвідом.

Звісно, новий російський авіаносець не буде брати участь у бойових діях в Чорному морі, це просто не його функціонал.

Однак РФ цілком може використовувати його для нанесення авіаударів углиб Європи та підтримки військ з повітря в можливій майбутній глобальній війні. Тож у першу чергу саме європейські партнери мають бути зацікавлені у тому, щоб проєкт нового російського авіаносця залишився тільки на папері.

Окрім того, Росія дедалі активніше намагається розширити свій вплив в Африці, і майбутній авіаносець ВМФ РФ може стати ще одним інструментом її геополітичного тиску. Але головне — завдяки цьому кораблю росіяни матимуть змогу збільшити радіус ураження об’єктів в Європі. Тому його поява – загроза не лише для України, а й для всього континенту.