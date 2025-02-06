Втім, такі спроби ще не означають, що Росія відродила своє військово-морське "вєлікодєржавіє". Що означає запуск ректора та як на Заході можуть сприймати дії Росії – повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.

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Які плани Росії на атомний крейсер "Адмірал Нахімов"

Наприкінці грудня 2024 року Росія запустила реактор на атомному ракетному крейсері "Адмірал Нахімов" проєкту 1144.2 "Орлан". Цікаво, що це судно стоїть на ремонті довше, аніж плаває. Це судно ввели в експлуатацію 30 грудня 1988 року, а вже у липні 1997 року, лише через 9 років, відправили на ремонт.



"Адмірал Нахімов" станом на липень 2024 року / Супутниковий знімок The War Zone

Нині Кремль має дуже амбітні плани на судно. Так, на крейсер планують поставити пускові установки для 80 ракет. Загальна модернізація судна, за приблизними підрахунками, може коштувати близько 5 мільярдів доларів. Втім, як наголошують журналісти, це не наближає повернення в стрій "Адмірала Нахімова". Хоча росіяни й відклали це на 2026 рік, однак сам запуск реактора на цьому довгобуді може бути сигналом для Заходу.

Так, спроби Кремля відродити своє військово-морське "вєлікодєржавіє" тепер зобов'язують Росію довести "довгобуд" до кінця ремонту. Річ у тім, що у радянські часи було збудовано 4 кораблі проєкту 1144.2 "Орлан". Окрім "Адмірала Нахімова", також на воду спустили атомні крейсери "Адмірал Ушаков"/"Кіров" та "Адмірал Лазарєв", які вже пішли на утилізацію, а також "Пьотр Вєлікій", який зараз формально виконує роль флагмана Північного флоту Росії, але також вже стоїть у черзі на утилізацію черед незадовільний технічний стан. Втім, повністю пустити "під ніж" крейсер зараз окупантам не дозволяють міркування "престижу".



Атомний крейсер "Адмірал Нахімов" / Фото з росЗМІ

Саме в цьому контексті для росіян важливо довести ремонт атомного крейсера "Адмірал Нахімов" до кінця. Тим більш, їхнє "вєлікодєржавіє" тут підігріває той факт, що на цей момент Росія – єдина у світі країна, флот якої досі формально має в строю кораблі класу "атомний ракетний крейсер", бо свої аналогічного класу крейсери Long Beach ВМС США списали ще у 1990-х роках, з мотивів "бюджетної економії",

– наголосили журналісти.

Як пише Defense Express, про наміри встановити 80 пускових установок для "Калібрів" чи навіть гіперзвукових "Цирконів" росіяни заявили не просто так. Ба більше, окупанти вже почали робити кроки для реалізації цього наміру.

Так, кадри з російських пропагандистських ресурсів свідчать, що Росія вже встигла демонтувати з "Адмірала Нахімова" основне озброєння – 20 пускових установок під ракети П-700 "Граніт".



Пропагандисти показали ремонт крейсера / Скриншот з відео

Тому виходить, що тепер російський ВПК не має іншого виходу, аніж встановлювати на цей корабель нове ракетне озброєння. Тим більш, наявні кадри вказують також і на те, що в ході ремонту з атомного крейсера "Адмірал Нахімов" було буквально випотрошено старе обладнання, для установки нового. Тобто по суті, зараз цей корабель виглядає як пуста "коробка", куди треба ставити нову "начинку", тобто озброєння та обладнання,

– резюмують у ЗМІ.

В Defense Express додали, що на "мегапроєкт" ремонту атомного крейсера росіяни витратять чимало ресурсів. Крім того, цей проєкт "буксує" ресурсні матеріали.

Втім, журналісти резюмують, що усі ці намагання відновити атомний крейсер сигналізують, як наполегливо Кремль намагається реалізувати свої військово-морські амбіції в сегменті модернізації одного із двох своїх наявних атомних крейсерів.