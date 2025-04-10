Авианосцы – это ключевой элемент проекции силы в воздухе. Они не просто принадлежат флоту, а обеспечивают возможность доминирования в любом регионе мира, где есть достаточно водного пространства. Военные супердержавы используют авианосцы для контроля над морскими торговыми путями, оперативного развертывания сил и демонстрации военного присутствия.



Авианосцы являются инструментом стратегического контроля и влияния на международную политику. Их мобильность и способность действовать далеко от собственных берегов делают их незаменимыми для глобальных военных операций. Государства, которые обладают мощными авианесущими группами, получают возможность не только защищать свои интересы, но и активно влиять на ход событий в любом уголке мира.

Сегодня в мире есть два основных игрока, которые используют авианосцы для агрессивного глобального влияния: США и Китай. Американский флот имеет 11 авианосцев, что позволяет ему поддерживать военное присутствие в любом уголке мира. Китай, который быстро развивает свои военно-морские силы, сейчас имеет три авианосца, стремясь укрепить свои позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но не забывайте о еще одной желающей поиграть на мировой арене – России. Государство-агрессор значительно отстает по уровню технологий на флоте. Единственный российский авианосец – "Адмирал Кузнецов", который с 2018 года на ремонте и похоже является примером фразы "ремонт нельзя закончить, его можно только приостановить". Это серьезная проблема для России, поскольку без исправного авианесущего флота она теряет возможность эффективно демонстрировать свою силу на море.



Авианосцы – это не просто корабли. Это символ силы, инструмент влияния и ключ к доминированию на мировой арене. Их количество и состояние показывают, кто реально контролирует ситуацию в океанах и кто имеет возможность диктовать условия в международной политике.

При содействии украинских активистов из 256 Кибер Штурмовой Дивизии и международного разведывательного сообщества InformNapalm, журналисты 24 Канала получили доступ к почте 243 Военного Представительства Министерства Обороны РФ. Этот орган отвечает за военные контракты на конкретных предприятиях. Благодаря информации, которую мы получили через исследование тысяч документов, вы сегодня узнаете об амбициозном проекте построения инфраструктуры для обучения пилотов самолетов, базирующихся на авианосцах, – с кодовым названием "Разгон-ВМФ", его исполнителях и о первых очертаниях будущего авианесущего комплекса ВМФ РФ.

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Проект "Разгон-ВМФ": полигон, корабль и технологии для палубной авиации

В 2014 году Министерство Обороны РФ заключило контракт с Центром научно-технических услуг "Динамика" на создание второй очереди наземного испытательного учебно-тренировочного комплекса морской авиации ВМФ в городе Ейск. То есть полигон для обучения будущих пилотов палубной авиации России. Уже сейчас на спутниковых снимках можно увидеть отдельные конструкции комплекса.

Имитация тормозной полосы авианосца (выше на фото) и взлетной полосы (ниже на фото) на аэродроме Ейск / GoogleMaps

Из названия контракта возникает вопрос, а почему же второй? Первый такой комплекс расположен во временно оккупированном Крыму, в поселке Новофедоровка на авиабазе "Саки". После оккупации Крыма, россиян не устраивало качество комплекса в Новофедоровке, несмотря даже на то, что до оккупации аэродром использовали они же на правах аренды. Сам комплекс сокращенно называется НИТКА (Наземный Испитательный Тренировочный Комплекс Авиационный).



Скриншот письма с почты 243 ОП МО РФ / 24 Канал



Скриншот письма с почты 243 ОП МО РФ / 24 Канал



Имитация тормозной полосы авианосца комплекса НИТКА на авиабазе "Саки" / Maxar



Зона имитации взлетной полосы авианосца комплекса НИТКА на авиабазе "Саки" / Maxar

Андрей Рыженко, экс-заместитель начальника штаба ВМС Украины, в комментарии 24 Каналу отметил, что создание комплекса в Ейске является довольно странным решением. Во-первых, конструкции полос отличаются материалами. В Саках взлетная и тормозная полосы из металла, а в Ейске – из бетона. Для обычных людей это ничего не значит, но пилоты палубной авиации сразу почувствуют разницу. НИТКА в Крыму полностью копирует палубу авианосца, а система в Ейске лишь имитирует процесс. Также эксперт высказал предположение, что в проекте "Разгон-ВМФ" большое количество коррупционных схем. Это подтверждается и переносом сроков сдачи проекта, и одновременной модернизацией авиабазы в Крыму новыми оптическими системами в следующем году, и странным началом построения комплекса в Ейске почти сразу после незаконной аннексии Крыма. Это может быть связано со страхом о заморозке проекта после получения доступа к аэродрому в Новофедоровке. Хотя, по словам Андрея Рыженко, решение о построении было принято еще в далеком 2007 году.

Но планы создания второго такого комплекса частично оправдались, Силы обороны Украины наносили удары по аэродрому "Саки" в 2022 и 2024 годах, после которых россияне поняли опасность пользования этим аэродромом. Андрей Черняк, представитель ГУР МО, в комментарии 24 Каналу сообщил, что комплекс НИТКА в Крыму на данный момент законсервирован и не используется оккупантами, а военная часть сокращает количество личного состава.

Фото столбов дыма после поражения аэродрома "Саки" 9 августа 2022 года / ТАСС

Спутниковый снимок аэродрома "Саки" после поражения 9 августа 2022 года / AP News



Фото поражения аэродрома "Саки" 26 июля 2024 года / Телеграм-канал "Крымский ветер"



Спутниковый снимок аэродрома "Саки" после поражения 26 июля 2024 года / AP News

Вернемся к проекту. Сам контракт был разделен на части, которые отдельно предусматривали организацию проектирования, производства и испытания систем для будущего комплекса в Ейске. Например "Разгон-БАФ" и "Разгон-Мониторинг". Первый расшифровывается как Разработка блока аэрофинишеров.

Что такое аэрофинишер? Аэрофинишер – это механизм, который помогает быстро остановить самолет во время посадки на авианосец с помощью тросовой системы, зацепляющей тормозной крюк самолета.

Аэрофинишер комплекса на аэродроме "Саки" / Первый Севастопольский



Второй – разработка оборудования средств физической защиты, средств внешнетраекторных измерений и мониторинга акватории и для морского испытательного учебно-тренировочного комплекса корабельных вертолетов. Можно сказать – глаза полигона. Вот что туда входит:

Скриншот письма с почты 243 ОП МО РФ / 24 Канал



Есть даже всем известный "Орлан-10".

Фото российского БПЛА "Орлан-10" / Фото Полиции Киевской области

"Орлан-10" Российская армия активно использует беспилотники "Орлан-10" для ведения разведки, корректировки артиллерийского огня и радиоэлектронной борьбы. Они применяются на всех направлениях боевых действий, обеспечивая оккупационным войскам тактическое преимущество благодаря возможности оперативно получать разведывательную информацию. Основная опасность этих дронов заключается в их способности обнаруживать позиции украинских сил и передавать координаты для ударов артиллерии и авиации.



"Орлан-10" – это многоцелевой беспилотный авиационный комплекс, который использует двигатель внутреннего сгорания в качестве силовой установки. Первый полет совершил в 2010 году. Максимальная взлетная масса дрона, по разным данным, составляет от 14 до 18 кг, из которых на полезную нагрузку приходится 5 кг. Стартует с разборной катапульты, способен передавать видео на расстояние до 120 км. Массово используется россиянами для ведения разведки.



Согласно внутренней документации, "Разгон-Мониторинг" уже завершен.

Также одним из подпунктов "Разгона" является изготовление морского специального судна проекта 14400. Этот корабль предназначен для подготовки экипажей палубных вертолетов, в частности Ка-27/29/31 и Ка-52, и испытаний новых типов корабельных вертолетов. Шифр "Разгон-МИУТК-КВ".



Фото судна проекта 14400 / bmpd Фото судна проекта 14400 / bmpd



По информации из российских медиа, это судно было спущено на воду 24 апреля 2024 года, но на вооружение еще не принято. Как мы видим, в Ейске также учатся и пилоты вертолетов палубной авиации. Это показывает, что по плану развития аэродрома, строится не только инфраструктура для истребительной палубной авиации, но и вертолетной.

Тяжелая судьба "Кузнецова"

Так для чего же нужны комплексы типа НИТКА? Конечно же, для единственного в России авианосца – "Адмирала Кузнецова". "Гордость" ВМФ РФ, которая не выходит из ремонта уже более 8 лет, а стоимость работ постоянно растет.



Фото "Адмирала Кузнецова" на ремонте / ТАСС

На конец 2022 года, согласно внутренней документации, ремонт авианосца стоил почти 95 миллиардов рублей, а уровень готовности составлял лишь 57%. Сроки сдачи корабля постоянно переносят, а экипаж перевели в новообразованный батальон "Фрегат", который отправили на пехотные штурмы.



Скриншот с внутренней презентации / 24 Канал

Вместо ремонта "Кузнецова" - строительство нового корабля?

Так как "Разгон" начался в 2014 году, то, конечно, он был направлен на тот момент только на подготовку экипажа для "Кузнецова". Но с течением времени, новых политических и военных амбиций, а также начала долгосрочного ремонта имеющегося авианосца, руководство флота начало задумываться о создании нового "морского авианесущего комплекса", сокращенно МАК. Благодаря почте 243 ОП МО РФ, мы смогли установить хронологический ряд решений по МАК.

В июле 2018 года Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) начало подготовку предложений по созданию морского авиационного комплекса в России. В период с августа 2018 по апрель 2019 года представители конструкторского бюро выполнили этапы эскизного проекта и сформировали предложение относительно вида перспективного комплекса, провели встречи с ведущими конструкторскими бюро и совещания под руководством представителей ВПК для согласования технических требований к ядерной энергетической установке. Главным исполнителем работ над этой установкой назначили ОКБМ "Африкантов". Также Невское ПКБ направило предложения о включении вопроса о создании комплекса в повестку дня заседаний совета безопасности РФ, ВПК РФ и комитета по обороне Государственной Думы.



В апреле 2019 года Невское ПКБ провело серию совещаний с руководством ВМФ, где рассмотрели подготовленные предложения. В июле того же года бюро представило свои наработки Главному командованию ВМФ, а в августе начальник Генерального штаба провел совещание, по итогам которого материалы направили министру обороны. В сентябре подготовили докладную записку с предложением по финансированию строительства комплекса для Путина, которая получила одобрение. В октябре главное командование ВМФ согласовало порядок финансирования с министерством промышленности и торговли.



В декабре в Государственной Думе депутаты создали рабочую группу для подготовки предложений министру обороны. В январе 2020 года во время конференции во временно оккупированном Севастополе с участием Путина, представители конструкторского бюро представили материалы по перспективному комплексу. В марте Невское ПКБ получило утвержденные технические требования на морской авиационный комплекс от главного командования ВМФ.



В период с апреля по июнь в ВМФ проводили совещания относительно вида, стоимости, этапов и сроков создания комплекса. В июле подготовили проект предложений по реализации замысла в рамках государственной программы. Главнокомандующий ВМФ подписал его и направил на согласование в Росатом, Ростех, Объединенную авиастроительную корпорацию, министерство финансов, министерство промышленности и торговли, а также министерство экономики. После согласования документ передали на рассмотрение коллегии ВПК РФ для дальнейшего утверждения Путиным.

Так как следующие письма по МАК датируются 2022 годом, можем предположить, что Путин утвердил проект. На российском форуме "Армия-2022" был представлен первый макет с шифром "Варан".

Фото макета "Варан" / MASHNEWS

Без импорта – без флота: почему санкции критически важны

Для Украины важно наносить ущерб стратегическим планам врага. Самым эффективным способом, кроме прямого уничтожения объектов, является недопущение использования Россией импортного оборудования, аналогов которого она не имеет. Наши партнеры из InformNapalm обнародовали список из 49 иностранных комплектующих, используемых в проекте "Разгон".

Усиление санкционной политики и контроль за ее выполнением является ключом к ослаблению России.

Скриншот письма с почты 243 ОП МО РФ / 24 Канал

К тому же в связи с отсутствием соответствующей инфраструктуры, а также других факторов – сроки сдачи проекта продлили до 2027 года. Есть еще время перекрыть поток деталей.

Скриншот письма с почты 243 ОП МО РФ / 24 Канал

Также мы публикуем список лиц, которые занимаются именно "Разгон-ВМФ" и его частями. Надеемся, они получат персональные санкции, а наши спецслужбы возьмутся за их судьбы.

Относительно МАК, следует учитывать, что в условиях глобализации почти невозможно реализовать подобный проект без импортных технологий. Поэтому важно мониторить соблюдение санкционных ограничений и перекрывать любые каналы параллельного импорта, если наши партнеры не хотят получить еще одного высоко модернизированного противника с боевым опытом.

Конечно, новый российский авианосец не будет участвовать в боевых действиях в Черном море, это просто не его функционал.

Однако РФ вполне может использовать его для нанесения авиаударов вглубь Европы и поддержки войск с воздуха в возможной будущей глобальной войне. Поэтому в первую очередь именно европейские партнеры должны быть заинтересованы в том, чтобы проект нового российского авианосца остался только на бумаге.

Кроме того, Россия все активнее пытается расширить свое влияние в Африке, и будущий авианосец ВМФ РФ может стать еще одним инструментом ее геополитического давления. Но главное – благодаря этому кораблю россияне смогут увеличить радиус поражения объектов в Европе. Поэтому его появление – угроза не только для Украины, но и для всего континента.