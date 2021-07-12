Медики подтвердили, что во время аварии парламентарий был в состоянии наркоопьянения. Он также набросился на пострадавшего в ДТП водителя другой машины.

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Надо сложить мандат нардепа

Дмитрий Разумков в эфире программы "Подробности недели" заявил, что ему стыдно за действия некоторых коллег и подчеркнул, что закон – один для всех и "он будет таким".

Я надеюсь, что человек придет к мысли, что надо оставить депутатский мандат и начать заниматься чем-то другим, потому что очень много скандалов, связанных с этим депутатом,

– сказал спикер.

Глава Рады напомнил, что против Юрченко есть уголовное дело в НАБУ относительно подозрения о взяточничестве, но оно пока не доведено до суда.

"Я надеюсь, что любой народный депутат, если он нарушает закон, получит приговор. Тогда уже есть механизм, согласно которому, он может потерять мандат", – отметил "слуга народа".

Необходимы изменения законодательства

В то же время Дмитрий Разумков убежден, что необходимо искать механизмы, "как изменить законодательство и, возможно, даже Конституцию".

Ведь, по его словам, именно в основном законе указаны основания, на которых депутат может потерять мандат.

Это надо для того, чтобы такие народные депутаты не позорили Верховную Раду,

– подытожил председатель парламента.

Обратите внимание! Юрченко подозревают в получении взятки и подстрекательстве к повторному. Из-за коррупционного скандала его исключили из "Слуги народа".

ДТП с участием Юрченко: что известно

Во Львове 8 июля Александр Юрченко, находясь за рулем автомобиля Mustang, въехал в Volkswagen Jetta и набросился на пострадавшего водителя.

Нардеп также пытался скрыться с места ДТП, но ему дорогу перегородили другие авто. Впоследствии "экс-слуга" написал заявление на пострадавшего водителя.

На следующий день, 9 июля, экспертиза подтвердила, что народный избранник находился в состоянии наркоопьянения.

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