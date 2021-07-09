Глава партии "Слуга народа" заявил об этом после аварии с участием нардепа во Львове. Известно, что последний был под действием наркотиков.

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Корниенко вновь призвал Юрченко сложить мандат

Александр Корниенко заявил, что очевидно Юрченко "потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады". Пояснил, что согласно Конституции, досрочное прекращение полномочий нардепа возможно после оглашения обвинительного приговора.

Но пока его нет, я призываю Юрченко добровольно сложить депутатский мандат,

– сказал глава"Слуг народа".

Вспомнил, что предлагал ему это сделать еще в прошлом году после скандала со взяткой, но он не послушал. Поэтому сейчас "у него появился еще один повод сделать это".

Более того, Корниенко считает, что правоохранители должны как можно быстрее расследовать то, что произошло.

Обратите внимание! В 2020 году Юрченко исключили из фракции "Слуга народа" из-за скандала со взяткой. Его подозревают в получении 13 тысяч, а также в подстрекательстве к даче повторной взятки в размере 200 тысяч долларов. За эти средства должны были "уладить" вопрос в одном из комитетов Рады. Юрченко избрали меру пресечения, содержание под стражей, однако впоследствии он вышел под залог.

ДТП с участием Юрченко: коротко