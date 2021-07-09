Глава партії "Слуга народу" заявив про це після аварії за участю нардепа у Львові. Відомо, що останній був під дією наркотиків.
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Корнієнко знову закликав Юрченка скласти мандат
Олександр Корнієнко заявив, що очевидно Юрченко "втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради". Пояснив, що згідно з Конституцією, дострокове припинення повноважень нардепа можливе після оголошення обвинувального вироку.
Але доки його немає, я закликаю Юрченка добровільно скласти депутатський мандат,
– сказав глава "Слуг народу".
Пригадав, що пропонував йому це зробити ще минулого року після скандалу з хабарем, але він не послухав. Тому зараз "у нього з'явився ще один привід зробити це".
Ба більше, Корнієнко вважає, що правоохоронці мають якнайшвидше розслідувати те, що сталось.
ДТП за участі Юрченка: коротко
- 8 липня 2021 року в центрі Львова нардеп Олександр Юрченко, перебуваючи за кермом автомобіля Mustang, в'їхав у Volkswagen Jetta. Згодом він накинувся на постраждалого водія і побив його.
- Також він намагався втекти, але йому дорогу перегородили інші авто.
- Згодом нардеп написав заяву на потерпілого водія. Мовляв, нібито саме він напав на нього, а не навпаки. Про це журналістам розповів сам Всеволод Боровець, який постраждав у ДТП за участі Юрченка.
- 9 липня експертиза підтверлила, що народний обранець перебував у стані наркосп'яніння.