Глава партії "Слуга народу" заявив про це після аварії за участю нардепа у Львові. Відомо, що останній був під дією наркотиків.

До теми Чи покарають нардепа Юрченка за ДТП "під кайфом" у Львові: опитування

Корнієнко знову закликав Юрченка скласти мандат

Олександр Корнієнко заявив, що очевидно Юрченко "втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради". Пояснив, що згідно з Конституцією, дострокове припинення повноважень нардепа можливе після оголошення обвинувального вироку.

Але доки його немає, я закликаю Юрченка добровільно скласти депутатський мандат,

– сказав глава "Слуг народу".

Пригадав, що пропонував йому це зробити ще минулого року після скандалу з хабарем, але він не послухав. Тому зараз "у нього з'явився ще один привід зробити це".

Ба більше, Корнієнко вважає, що правоохоронці мають якнайшвидше розслідувати те, що сталось.

Зверніть увагу! У 2020 році Юрченка виключили з фракції "Слуга народу" через скандал з хабарем. Його підозрюють в отриманні 13 тисяч, а також у підбурюванні до давання повторного хабаря в розмірі 200 тисяч доларів. За ці кошти мали "залагодити" питання в одному з комітетів Ради. Юрченку обрали, як запобіжний захід, тримання під вартою, проте згодом він вийшов під заставу.

ДТП за участі Юрченка: коротко