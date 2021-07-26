Юрченко может остаться без водительских прав

Против нардепа правоохранители составили административный протокол. Ему инкриминируют статью об управлении транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

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Санкция статьи предусматривает наказание:

штраф в размере 17 тысяч гривен;

лишение водительских прав на 1 год.

Протокол по Юрченко будет рассматривать Галицкий районный суд Львова. Заседание запланировано на 3 августа 14:00.

Что известно о ДТП с участием нардепа

8 июля 2021 года в Львове политик на своем автомобиле Mustang наехал на Volkswagen Jetta, а после того с кулаками набросился на пострадавшего водителя.

Медицинская экспертиза показала, что Юрченко на момент ДТП находился под наркотиками. В то же время сам нардеп написал в полицию заявление, что якобы другой водитель первый на него напал.

Кстати, внефракционный парламентарий обвинил медиков в том, что они якобы сфальсифицировали результаты экспертизы. Мол, несколько частных лабораторий в Киеве никаких наркотиков не обнаружили.

"Слуга народа" Дмитрий Разумков надеется, что его коллега сложит свой мандат.

Обратите внимание! Это не первый скандал, в который попал Юрченко. Нардепа подозревают в получении взятки и подстрекательстве к повторной. За это его уже исключили из фракции "Слуга народа".