Юрченко може лишитися без водійських прав
Проти нардепа правоохоронці склали адміністративний протокол. Йому інкримінують статтю про керування транспортним засобом у стані наркотичного сп'яніння.
До теми Мене зробили наркоманом, – Юрченко про ДТП у Львові
Санкція статті передбачає покарання:
- штраф у розмірі 17 тисяч гривень;
- позбавлення водійських прав на 1 рік.
Протокол щодо Юрченка розглядатиме Галицький районний суд Львова. Засідання заплановане на 3 серпня 14:00.
Що відомо про ДТП за участі нардепа
- 8 липня 2021 року у Львові політик на своєму автомобілі Mustang наїхав на Volkswagen Jetta, а після того з кулаками накинувся на постраждалого водія.
- Медична експертиза показала, що Юрченко на момент ДТП перебував під наркотиками. Водночас сам нардеп написав у поліцію заяву нібито інший водій перший на нього напав.
- До речі, позафракційний парламентар звинуватив медиків у тому, що вони буцімто сфальсифікували результати експертизи. Мовляв, кілька приватних лабораторій у Києві ніяких наркотиків не виявили.
- "Слуга народу" Дмитро Разумков сподівається, що його колега складе свій мандат.