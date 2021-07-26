Юрченко може лишитися без водійських прав

Проти нардепа правоохоронці склали адміністративний протокол. Йому інкримінують статтю про керування транспортним засобом у стані наркотичного сп'яніння.

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Санкція статті передбачає покарання:

  • штраф у розмірі 17 тисяч гривень;
  • позбавлення водійських прав на 1 рік.

Протокол щодо Юрченка розглядатиме Галицький районний суд Львова. Засідання заплановане на 3 серпня 14:00.

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