Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. В Днепропетровской области во время выполнения боевого задания погиб снайпер и бывший священник из Тростянца Сумской области Юрий Волик.

Украинскому защитнику навсегда останется 36 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на священника Романа Грищука и Тростянецкий городской совет.

Что известно о Юрии Волике?

В Тростянецком городском совете рассказали, что Юрия призвали на военную службу в конце марта 2025 года. Он служил в аэромобильном батальоне и был стрелком-снайпером.

Там отметили, что за время прохождения службы украинский защитник зарекомендовал себя храбрым и ответственным воином, имел уважение и авторитет у боевых побратимов.

6 августа во время стрелкового боя Юрий получил смертельное ранение. У погибшего осталась мать.

Героически прикрывая своих собратьев в стрелковом бою погиб священник Православной церкви Украины с Тростянца, отец Юрий Волик. Теперь Он в объятиях Бога в светлом месте! Вечная дань уважения тебе, друг,

– написал Роман Грищук.

Он также добавил, что разница между священниками ПЦУ и УПЦ заключается в том, что первые прикроют наших воинов собой, тогда как священники УПЦ – сдадут их позиции врагу.

