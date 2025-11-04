"Взрыв был безумный": Россия впервые сбросила авиабомбу на Коропскую общину на Черниговщине

Вражеские войска 4 ноября впервые за время полномасштабного вторжения ударили управляемой авиабомбой по Коропской громаде на Черниговщине. Регион расположен минимум в 70 километрах от границы со страной-агрессором.

Оккупанты атаковали Коропщину около 17:00. Такую информацию в комментарии Общественному предоставил Коропский городской голова Владимир Куницын, передает 24 Канал.

Что известно об обстреле Коропской общины?

Мониторы писали об угрозе запуска КАБов из Курской области России. Авиабомба пролетела через всю Сумскую область.

Взрыв был бешеный! Упало между двумя селами. В одном из сел пропал свет,

– рассказал Куницын.

Он добавил, что пока информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Со своей стороны информацию об ударе по Коропщине подтвердил и начальник Новгород-Северской РГА Александр Селиверстов.

Он отметил, что серьезных разрушений пока не зафиксировано, однако ситуация уточняется.

Важно! Это первый случай, когда Коропская община подверглась атаке со стороны России с помощью управляемой авиабомбы.

К слову, бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала рассказал, что возможности противодействовать управляемым авиабомбам существуют, но их масштабное внедрение сдерживают ограничения, в частности нехватка личного состава и необходимых видов вооружения. Даже поставки от партнеров не всегда покрывают реальные потребности.

