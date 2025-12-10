Не пришел на встречу: чеченцы, воюющие на стороне Украины, до сих пор ждут Кадырова

Кадыров получил локацию после того, как захотел встретиться "с глазу на глаз" с ВСУ. Бойцы Вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия во главе с Абдул-Хакимом уже несколько дней ожидают его.

Кадыров не появляется уже более 4 дней. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в разведке.

Пришел ли Кадыров на встречу?

Ранее Рамзан Кадыров призвал ВСУ назвать место для встречи "с глазу на глаз". После того как ВС Чеченской Республики Ичкерия во главе с Абдул-Хакимом пригласили Кадырова на локацию, он до сих пор не появился там.

В обращении Абдул Хаким Ажиев заявил, что ждет главу Чечни четвертый или пятый день. Также добавил, что бойцы не могут ожидать его месяцами, но готовы дать еще несколько дней.

Отправь хотя бы кого-то. Мне уже даже не удобно перед всеми. Так громко кричал, чтобы локацию сбросили. Тебе сбросили её. Я понимаю, что ты болеешь, но хоть кого-то отправь из своих. Чтобы не зря было всё это,

– сказал Ажиев.

Обращение Ажиева к Кадырову: смотрите видео

Какая ситуация в Чечне?