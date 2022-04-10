Кадыровцы в Макарове изнасиловали и жестоко убили женщину, которая должна была эвакуироваться

В поселке Макаров Киевской области кадыровцы жестоко убили женщину. Военные преступники, которых Путин отправил в Украину, насиловали женщину, после чего зарезали.

Убитую женщину похоронили во дворе

Жуткие подробности трагической и зверской истории в Макарове сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. По его информации, от рук террористов Путина погибла Татьяна Задорожняк.

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Геращенко сообщил, что женщину жестоко убили 15-го марта. Она не успела эвакуироваться из Макарова и оказалась в руках кадыровцев, когда те вошли в поселок.

Один из оккупантов вывел ее в соседний дом, где насиловал, а затем жестоко зарезал. Никто не знает сколько дней мучили женщину,

– написал советник главы МВД.

Геращенко заявил, что никто не мог прийти погибшей на помощь. Российские оккупанты держали местных жителей в подвалах. Тем, кто остался дома, нельзя было подойти к окнам, ведь террористы Путина стреляли из автомата.

Советник главы МВД заявил, что насильника убил российский солдат. Об этом рассказали люди. Татьяну Задорожняк похоронили во дворе этого же дома.

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