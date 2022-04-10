Кадирівці у Макарові зґвалтували та жорстоко вбили жінку, яка мала евакуюватися

У селищі Макарів, що на Київщині, кадирівці жорстоко вбили жінку. Воєнні злочинці, яких Путін відправив в Україну, зґвалтували жінку, після чого зарізали її.

Вбиту жінку поховали на подвір'ї

Моторошні подробиці трагічної та звірської історії у Макарові повідомив радник глави МВС Антон Геращенко. За його інформацією, від рук терористів Путіна загинула Тетяна Задорожняк.

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Геращенко повідомив, що жінку жорстоко вбили 15-го березня. Вона не встигла евакуюватися з Макарова й опинилася у руках кадирівців, коли ті ввійшли до селища.

Один з окупантів вивів її до сусіднього будинку, де ґвалтував, а потім жорстоко зарізав. Ніхто не знає, скільки днів мучили жінку,

– написав радник глави МВС.

Геращенко заявив, що ніхто не міг прийти загиблій на допомогу. Російські окупанти тримали місцевих жителів у підвалах. Тим, хто залишився вдома, не можна було підійти до вікон, адже путінські поплічники стріляли з автоматів.

Радник очільника МВС заявив, що ґвалтівника вбив російський солдат. Про це розповіли люди. Тетяну Задорожняк поховали на подвір'ї цього ж будинку.

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