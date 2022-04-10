Розташування тіл на кадрах з неба та землі – збігаються

Опозиційне російське видання "Медуза" опублікувало відео з дрона, на якому південні райони Бучі. Метадані файлів свідчать, що відео було знято протягом декількох днів – з 23 до 30 березня 2022 року.

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Дані відео також свідчать про те, що людей у Бучі точно вбивали ще до того, як російські війська втекли з міста. На кадрах тіла вбитих людей на вулиці Яблонській та сусідніх вулицях.

Журналісти "Медузи" провели геолокацію розташування тіл. Вона повністю збігається з локацією тіл, які 1 – 2 квітня 2022 року зафіксували українські поліцейські та журналісти.

Всі загиблі, зняті з повітря, лежать не просто на тих же місцях, але і в тих же позах, що і на зйомках із землі,

– йдеться у повідомленні.

Відео з Бучі, яке опублікували журналісти "Медузи"



Журналісти пишуть, що на декількох відео поруч із тілами стоїть військова техніка. Повідомляється, що це, ймовірно, російські БМД та БТР-Д.

У Міноборони Росії заявляли, що 30-го березня відвели війська на Київщині. "На зйомці від 29 та 30 березня російської військової техніки на колишньому місці не було", – констатували журналісти.

Раніше журналісти The New York Times оприлюднили відео вбивства велосипедиста у Бучі. У нього, ймовірно, вистрелили декілька разів з двох бронемашин.

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